Η Toyota έχει αποδείξει πολλές φορές ότι βλέπει τη μετακίνηση πολύ πιο μακριά από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό επιβεβαιώνει και η νέα στρατηγική συνεργασία της με την αμερικανική Joby Aviation, καθώς οι δύο εταιρείες περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αεροταξί, δημιουργώντας μια κοινή εταιρεία παραγωγής. Η νέα κοινοπραξία αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη μαζική κατασκευή των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν μετακινήσεις μέσα και γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Toyota φέρνει την τεχνογνωσία της στην παραγωγή

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company και θα έχει έδρα την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Toyota θα κατέχει το 51% της κοινοπραξίας, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει στην Joby Aviation.

Στόχος της συνεργασίας είναι να αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία της Toyota στην οργάνωση της παραγωγής, στον ποιοτικό έλεγχο και στη μείωση του κόστους κατασκευής, ώστε τα ηλεκτρικά αεροταξί να μπορέσουν να περάσουν από τη φάση των δοκιμών στη μαζική παραγωγή. Παράλληλα, η κοινοπραξία θα βοηθήσει την Joby να αυξήσει τη δυναμικότητα των εργοστασίων της, ώστε να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις πιστοποίησης των αεροσκαφών όσο και στη μελλοντική ζήτηση όταν ξεκινήσουν οι εμπορικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία που χτίζεται εδώ και χρόνια

Η σχέση των δύο εταιρειών δεν είναι καινούργια. Η Toyota επενδύει στην Joby Aviation εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, ενώ το 2024 ανακοίνωσε επιπλέον επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιτάχυνση της πιστοποίησης και της παραγωγής των ηλεκτρικών αεροσκαφών. Η δημιουργία της κοινής εταιρείας αποτελεί ουσιαστικά το επόμενο βήμα αυτής της συνεργασίας.

Ο πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, δήλωσε πως η αερομετακίνηση αποτελεί φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας της εταιρείας για «κινητικότητα για όλους», υπογραμμίζοντας ότι το όραμα της Toyota δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους δρόμους, αλλά επεκτείνεται και στους αιθέρες.

Πώς θα λειτουργούν τα ηλεκτρικά αεροταξί

Τα eVTOL της Joby θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό ένα μικρό ελικόπτερο, όμως χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια και πολλαπλούς έλικες για κάθετη απογείωση και προσγείωση. Σε σχέση με τα συμβατικά ελικόπτερα είναι σημαντικά πιο αθόρυβα, δεν εκπέμπουν ρύπους κατά τη λειτουργία τους και έχουν σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιούν γρήγορες μετακινήσεις μικρών αποστάσεων μέσα στις πόλεις ή μεταξύ γειτονικών περιοχών. Η Joby σχεδιάζει τόσο να λειτουργεί η ίδια υπηρεσίες αεροταξί όσο και να διαθέτει τα αεροσκάφη της σε άλλους παρόχους μεταφορών, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από τις αεροπορικές αρχές.

Το μέλλον της μετακίνησης δεν θα περιορίζεται στους δρόμους

Αν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα εμπορικά ηλεκτρικά αεροταξί ίσως πάψουν σύντομα να αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας και γίνουν μια ακόμη επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις.