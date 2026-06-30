Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση εισβάλλουν ολοένα και πιο δυναμικά στην καθημερινότητά μας, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία υιοθετούνται από τη βιομηχανία προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από τις ΗΠΑ, όπου η General Motors βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά την εγκατάσταση δεκάδων νέων ρομπότ σε ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσιά της.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία τοποθέτησε περίπου 50 νέα συνεργατικά ρομπότ, γνωστά ως «cobots», στο εργοστάσιο Factory Zero στο Ντιτρόιτ. Τα συγκεκριμένα ρομπότ εργάζονται δίπλα στους ανθρώπους στη γραμμή παραγωγής, αναλαμβάνοντας εργασίες όπως η τοποθέτηση τμημάτων του αμαξώματος στα οχήματα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τις περικοπές περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας στη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα εργατικά συνδικάτα. Εκπρόσωποι της United Auto Workers (UAW) εκφράζουν φόβους ότι η σταδιακή εξάπλωση των ρομπότ στις γραμμές παραγωγής θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ακόμη περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας στο μέλλον.

«Είναι πάντα ανησυχητικό όταν βλέπεις ένα ρομπότ να μπαίνει σε ένα εργοστάσιο, ειδικά όταν έχουν προηγηθεί απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων», δήλωσε ο πρόεδρος της UAW Local 22, James Cotton, προσθέτοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νέα πραγματικότητα. Το συνδικάτο έχει ήδη καταθέσει επίσημες ενστάσεις, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες και για ζητήματα ασφαλείας από τη συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ στον ίδιο χώρο εργασίας.

Από την πλευρά της, η General Motors υποστηρίζει πως τα νέα συστήματα δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους αλλά να βελτιώσουν την ασφάλεια, την εργονομία και την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε μια εποχή όπου το κόστος παραγωγής και ο διεθνής ανταγωνισμός αυξάνονται συνεχώς.

Το ζήτημα, πάντως, ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της General Motors. Η ολοένα μεγαλύτερη χρήση ρομποτικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας, με αρκετούς ειδικούς να προειδοποιούν ότι η επόμενη δεκαετία ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα εργοστάσια σε ολόκληρο τον κόσμο.