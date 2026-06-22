Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν ποτέ με τον Ayrton Senna ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς το προσωπικό του Honda NSX βγαίνει σε δημοπρασία, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα συλλεκτικά αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για ένα Honda NSX του 1991, βαμμένο στο χαρακτηριστικό Formula Red, το οποίο ο Βραζιλιάνος θρύλος της Formula 1 χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πορτογαλία. Το αυτοκίνητο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το ντοκιμαντέρ «Racing Is In My Blood» του 1992, όπου ο Senna εμφανίζεται να το οδηγεί στους δρόμους γύρω από την κατοικία του, στο Αλγκάρβε.

Η σχέση του Senna με το NSX ήταν κάτι περισσότερο από προσωπική. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής συμμετείχε ενεργά στην εξέλιξη του ιαπωνικού sportscar, δοκιμάζοντας πρωτότυπα μοντέλα στην πίστα της Suzuka και ζητώντας σημαντικές αλλαγές στην ακαμψία του πλαισίου και στη ρύθμιση της ανάρτησης. Πολλοί θεωρούν ότι η συμβολή του ήταν καθοριστική για τη δημιουργία του μοναδικού οδηγικού χαρακτήρα που έκανε το NSX θρύλο και η εταιρεία τον αντάμειψε με συνολικά τρία μοντέλα δώρο. Δύο μαύρα και ένα κόκκινο.

Το συγκεκριμένο κόκκινο έχει διανύσει περίπου 63.000 χιλιόμετρα και συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό συντήρησης και τεκμηρίωσης, στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική του αξία. Μετά τον θάνατο του Senna το 1994, το αυτοκίνητο παρέμεινε στην Πορτογαλία, ενώ το 2013 πέρασε στα χέρια του σημερινού ιδιοκτήτη, ο οποίος αποφάσισε πλέον να το διαθέσει προς πώληση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V6 VTEC κινητήρας των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει περίπου 290 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Το NSX αποτέλεσε ένα τεχνολογικό ορόσημο για την εποχή του, καθώς ήταν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής με πλήρως αλουμινένιο μονοκόκ πλαίσιο, βάζοντας απέναντι σε Ferrari και Porsche μία διαφορετική προσέγγιση στα supercars.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αξία του αυτοκινήτου μπορεί να ξεπεράσει τα 900.000 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη σπανιότητα του μοντέλου, αλλά κυρίως τη μοναδική σύνδεσή του με έναν από τους μεγαλύτερους οδηγούς στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.