MotoGP: Ο Alex Rins μετακομίζει στην Honda το 2023

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο της χρονιάς για το MotoGP καθώς τώρα είναι η στιγμή Θα έχει εργοστασιακή υποστήριξη από το HRC καθώς έχει απευθείας συμβόλαιο με την Honda.που υπογράφονται οι περισσότερες νέες συμφωνίες για τα συμβόλαιο του 2023. Έχουμε ήδη τις σημαντικές ανακοινώσεις του Jack Miller στην KTM και του Alex Marquez στην Gresini Ducati και τώρα ήρθε η σειρά ακόμα μιας σημαντικής ανακοίνωσης να δει το φως της δημοσιότητας.

Ο Alex Rins, αναβάτης της Suzuki, για τα επόμενα δύο χρόνια θα οδηγήσει την Honda της ομάδας LCR του Lucio Cecchinello. Ο Ισπανός έμεινε στον «αέρα» όταν η Suzuki ανακοίνωσε την ξαφνική αποχώρησή της από το MotoGP τον περασμένο Μάιο και αναζήτησε λύσεις για να διασφαλίσει το μέλλον του. Τελικά, βρήκε στέγη στην ομάδα της LCR Honda και μάλιστα με απευθείας συνεργασία με το HRC.

👉It's official !! We are pleased to announce the signing of @Rins42 on a two-year contract with us and Honda Racing Corporation. #LCRTeam #Announcement #MotoGP pic.twitter.com/Owt6MoToXQ