Triumph Rocket 3 TFC: Big is beautiful

του Νίκου Βιτσιλάκη

H βρετανική φίρμα μπαίνει γερά στην κατηγορία των muscle bikes με ένα μοντέλο που απευθύνεται σε λίγους και το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά σε κινητήρα, κυβικά και άλογα!

Το ξέραμε από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν η Triumph είχε βγάλει στη δημοσιότητα ένα teaser με υποσχέσεις για κάτι διαφορετικό και σας τα είχαμε γράψει όλα εδώ. Ανήμερα την πρωτομαγιά λοιπόν το “τέρας” έκανε την επίσημη εμφάνισή του γνωστοποιώντας μας τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά του και εντυπωσιάζοντάς μας με τη δύναμη του κινητήρα του. Μιλάμε για ένα τελείως νέο τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο με χωρητικότητα ...2.458cc, ιπποδύναμη που ξεπερνά τους 170 ίππους και μια ροπή που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Γιατί τα 221+ Nm που αποδίδει το τρικύλινδρο θηρίο είναι τα περισσότερα που μπορούμε να βρούμε σε μοτοσυκλέτα εμπορίου. Έτσι, το Rocket 3 TFC γίνεται αυτόματα η μοτοσυκλέτα με το μεγαλύτερο κινητήρα σε μοντέλο παραγωγής, ταυτόχρονα και η δυνατότερη που έχει κατασκευαστεί ποτέ από την αγγλική εταιρεία!

Ένα power cruiser σε περιορισμένη παραγωγή που έχει κατά νου την αμερικάνικη αγορά, εκεί δηλαδή όπου το αντίπαλο δέος Ducati Diavel κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε πωλήσεις. Μόλις 750 τυχεροί ανά τον πλανήτη θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το Rocket TFC και η μοναδικότητά τους θα τονίζεται από το αριθμημένο ταμπελάκι στη βάση του τιμονιού.

Ηλεκτρονικών το ανάγνωσμα

Το γκάζι είναι ηλεκτρονικό (Ride-by-Wire) και η κεντρική μονάδα ECU διαχειρίζεται τέσσερα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, τα κλασσικά Road, Rain, Sport και ένα που αφήνει τον αναβάτη να το προγραμματίσει στα μέτρα του. Το traction control είναι ομοίως προγραμματιζόμενο και σε συνεργασία με το Cornering ABS εκτοξεύουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά της εντυπωσιακής βρετανίδας. Κάτι ανάλογο κάνει και το σύστημα Shift Assist στο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή σχέσεων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, είτε στα ανεβάσματα, είτε και στα κατεβάσματα! Και όταν σε κάποιες περιπτώσεις το βάρος της μοτοσυκλέτας αποδειχθεί “εμπόδιο”, το σύστημα Hill Hold Control θα αποδειχθεί ιδανικό βοήθημα στις εκκινήσεις, ειδικά στις ανηφόρες.

Στα δε ταξίδια, ο αναβάτης θα εκτιμήσει τόσο την παρουσία του Cruise Control όσο και του συστήματος επικοινωνίας “Connectivity” της μοτοσυκλέτας. Μέσω λειτουργίας bluetooth θα μπορεί να συνδέσει το κινητό του με τη δεύτερης γενιάς οθόνη TFT και να απολαμβάνει παροχές που περιλαμβάνουν από σύστημα πλοήγησης μέχρι και αναπαραγωγή μουσικών αρχείων. Οι ενδείξεις στην υψηλής ευκρίνειας οθόνη TFT περιλαμβάνουν -κυριολεκτικά- τα πάντα, ακόμα και σύστημα TPMS που μετράει την πίεση των ελαστικών. Ανάμεσα στα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού ξεχωρίζουν το σύστημα Key-less ignition, η παροχή ρεύματος 12V μέσω θύρας USB και το “set-up” της δερμάτινης σέλας, η οποία υπό μορφή transformer μπορεί και μετατρέπεται από μονή σε διπλή και τούμπαλιν! Ξεχωρίζει επίσης και το εντυπωσιακό μονόμπρατσο ψαλίδι, που μαζί με τα τρία τελικά της εξάτμισης προσφέρουν μια εικόνα άκρως ..ψαρωτική και επιβλητική.

Προπομπός μοντέλου ευρείας παραγωγής

To περιορισμένης παραγωγής Rocket 3 TFC θα ξεκινήσει να συναρμολογείται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και η διάθεσή του στην αγορά θα γίνει από το Δεκέμβριο και μετά και σε τιμή που υπολογίζεται άνω των 30.000 ευρώ. Πριν όμως συμβεί αυτό, κάπου μέσα στο φετινό καλοκαίρι για την ακρίβεια, ο άγγλος κατασκευαστής θα προχωρήσει στην παραγωγή ενός μοντέλου ευρείας παραγωγής -και μάλιστα- σε δύο εκδόσεις. Θα έχουμε Rocket 3 και Rocket 3 GT, το πρώτο σε μορφή Roadster και το δεύτερο σε αντίστοιχη Tourer. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σίγουρα όμως θα είναι κατασκευαστικά απλούστερης μορφής, με περισσότερο “γήινες” εφαρμογές προκειμένου η τιμή αγοράς τους να κρατηθεί σε ανάλογα επίπεδα.

Triumph Rocket 3 TFC – Τεχνικά χαρακτηριστικά



Engine Type Inline 3-cylinder, water-cooled, DOHC

Capacity 2458cc

Bore/Stroke 110.2 mm x 85.9 mm

Maximum Power Over 170PS

Maximum Torque Over 221Nm

Fuel system Ride-by-Wire, fuel injected

Exhaust Stainless 3 into 1 headers with 3 exit Arrow branded silencer / CAT box

Final drive Shaft, bevel box

Clutch Hydraulic, slip-assist

Gearbox 6 speed

Frame Full aluminium frame

Instruments TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) – Triumph TFT Connectivity System can be added

with accessory fitted Bluetooth module

Swingarm Single-sided, cast aluminium

Front Wheel 17 x 3.6in cast aluminium

Rear Wheel 16 x 7.5in cast aluminium

Front Tyre 150/80 R17 V

Rear Tyre 240/50 R16 V

Front Suspension Showa ø47mm upside-down 1+1 cartridge front forks, compression and rebound adj., 120mm travel

Rear Suspension Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm travel

Front Brake Dual 320mm discs, Brembo M4.30 Stylema 4-piston radial monobloc calipers, Cornering ABS

Rear Brake Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS

Seat Height 773 mm

Rake 27.9º

Trail 134.9 mm

Dry Weight TBC

Fuel Tank Capacity 19 L

Fuel Consumption TBC

CO2 Emissions TBC