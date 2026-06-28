του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Bagnaia υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα αγωνίζεται δίπλα στον Bezzecchi με την Aprilia RS-GP, σχηματίζοντας μια αμιγώς Ιταλική ομάδα στο MotoGP.

Ο Francesco Bagnaia υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Aprilia Racing, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το 2027. Ο Ιταλός αναβάτης θα αγωνίζεται με την RS-GP έχοντας ως συναθλητή τον Marco Bezzecchi, ολοκληρώνοντας έτσι την αμιγώς Ιταλική σύνθεση της ομάδας του κατασκευαστή από το Noale στο MotoGP.

Η απόκτηση του Bagnaia αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική προσθήκη για την Aprilia Racing, καθώς η έλευση ενός τρεις φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ομάδας στην κορυφή του MotoGP. Παράλληλα, η συμφωνία επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη δυναμική του αγωνιστικού πρότζεκτ της Aprilia Racing, ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών του 2027, οι οποίοι θα φέρουν την εισαγωγή των νέων κινητήρων 850cc.

Οι αριθμοί του Francesco Bagnaia είναι εντυπωσιακοί. Από το ντεμπούτο του στην Moto3 το 2013, ο Ιταλός αναβάτης έχει αποδείξει το εξαιρετικό του ταλέντο και τη μεγάλη του αποφασιστικότητα — στοιχεία που τον οδήγησαν στην κατάκτηση τριών Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων: ενός στην Moto2 το 2018 και δύο διαδοχικών Τίτλων στο MotoGP, το 2022 και το 2023. Παράλληλα, έχει σημειώσει συνολικά 41 νίκες, 86 παρουσίες στο βάθρο και 35 pole positions, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αναβάτες της κορυφαίας κατηγορίας, πίσω μόνο από τους Giacomo Agostini και Valentino Rossi.

MASSIMO RIVOLA

«Ο Michele Colaninno κι εγώ μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τη στήριξη της Ιταλίας. Γι’ αυτό και οι δύο θεωρήσαμε ότι οι Marco και Pecco είναι το ιδανικό δίδυμο για το επόμενο κεφάλαιο της Aprilia Racing.

Η άφιξη του Bagnaia αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της αξίας του Ιταλικού αθλητισμού, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει ξεχωρίσει στη Διεθνή σκηνή χάρη στις επιτυχίες του Kimi Antonelli στην Formula 1, του Jannik Sinner στο τένις και της Federica Brignone στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Γι’ αυτό, η υποδοχή του Pecco μας γεμίζει υπερηφάνεια και δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον Ιταλικό αθλητισμό σε Διεθνές επίπεδο. Θα καλωσορίσουμε τον ίδιο και την οικογένειά του με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πρώτα θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε! Η παρουσία ενός πρωταθλητή στην ομάδα μας αποτελεί μια ευθύνη που ανυπομονούμε να αναλάβουμε».