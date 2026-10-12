Σε έναν αγώνα πραγματικής «επιβίωσης», όπου μόλις 25 από τα 49 πληρώματα κατάφεραν να δουν την καρό σημαία του τερματισμού, οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς αναδείχθηκαν μεγάλοι νικητές. Οδηγώντας το Ford Fiesta Rally2, το δίδυμο άντεξε στην πίεση των σκληρών ειδικών διαδρομών και πανηγύρισε την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, έπειτα από μια συναρπαστική μάχη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο.

Αναλυτικά ο αγώνας

Οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς δυσκολεύτηκαν στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή, καθώς η σκόνη που δεν έφευγε, περιόρισε σημαντικά την ορατότητά τους. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέβασαν ρυθμό, σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο σε τρεις από τις έξι Ειδικές Διαδρομές και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η επικράτησή τους, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έδωσαν μια συναρπαστική μάχη με τους Ιορδάνη Σερδερίδη-Fred Miclotte. Το πλήρωμα του κίτρινου Skoda Fabia RS Rally2 ξεκίνησε δυναμικά, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή. Στη συνέχεια, όμως, δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό υπό την πίεση των αντιπάλων του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Αντίθετα, η προσπάθεια των Πρωταθλητών Ελλάδος του 2025, Ιωάννη Παπαδημητρίου-Χρήστου Κουζιώνη, ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο έμπειρος οδηγός προσέκρουσε σε βράχο στα πρώτα χιλιόμετρα του αγώνα, προκαλώντας ζημιά στο εμπρός αριστερά μέρος του Skoda Fabia RS Rally2, γεγονός που τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν νωρίς τον αγώνα.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η μάχη για την κατάκτηση του φετινού τίτλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Σερδερίδης-Miclotte διατηρούν προβάδισμα μόλις δύο βαθμών έναντι των Καρανικόλα-Κακαβά, με τη διαφορά να αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο διατηρούν και οι Παπαδημητρίου – Κουζιώνης, καθώς ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς έχει συντελεστή 1,5.

Το πρώτο τους βάθρο επί ελληνικού εδάφους κατέκτησαν στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με Skoda Fabia Rally2 Evo. Στην πέμπτη του παρουσία στις ελληνικές ειδικές διαδρομές, το Βελγικό δίδυμο δείχνει να εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του πρόοδο.

Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη της κατηγορίας Rally3 τερμάτισαν οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου με Renault Clio Rally3. Το κυπριακό πλήρωμα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στις ειδικές της Λακωνίας, κατακτώντας μια παλικαρίσια νίκη, τη δεύτερη φετινή στην κατηγορία.

Μια θέση πιο πίσω τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στην κατηγορία Rally3 βρέθηκαν οι «Flandy»-Kamil Kozdron με Ford Fiesta Rally3. Ο νεαρός οδηγός τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατηγορίας, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του έως το τέλος. Ένα κλαταρισμένο ελαστικό, μάλιστα, στα τελευταία χιλιόμετρα της πέμπτης Ειδικής Διαδρομής δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του πληρώματος, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία στην Power Stage του αγώνα.

Στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης. Το πλήρωμα του Ford Fiesta Rally3 ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του αγώνα, εξασφαλίζοντας στο τέλος την τρίτη θέση στην κατηγορία Rally3.

Οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης τερμάτισαν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, χάνοντας στην Power Stage μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας, ίσως στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του πληρώματος με το Ford Fiesta Rally3. Ένα κλατάρισμα στο δεύτερο πέρασμα από τον «Βασσαρά», κόστισε πολύτιμο χρόνο και αρκετές θέσεις στην κατάταξη στους “JJ”-Κωνσταντίνο Στεφανή (Ford Fiesta Rally3), οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στην τρίτη θέση της κατηγορίας Rally3. Για ακόμη έναν αγώνα, οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος με Renault Clio Rally3 είδαν τη σημαία του τερματισμού, ενώ επιτυχώς ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους και οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta Rally3.

Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης με Mitsubishi Lancer Evo IX τερμάτισαν στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης, συλλέγοντας πολύτιμους βαθμούς για την κλάση Ν4. Παρά το σπασμένο ημιαξόνιο που αντιμετώπισαν από τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή, οι Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης αποκατέστησαν τη βλάβη στο ενδιάμεσο σέρβις και κατάφεραν να τερματίσουν στην ενδέκατη θέση της γενικής κατάταξης και στη δεύτερη της Ν4 με ένα Subaru Impreza N12. Οι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν νωρίς τον αγώνα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης στο Mitsubishi Lancer Evo X κι ενώ ήταν στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης.

Δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν στην F2 οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νάσος Γκίνης. Με το Peugeot 208 R2, το πλήρωμα ανέβηκε στην κορυφή της κατηγορίας με το «καλημέρα» και παρέμεινε εκεί έως το τέλος, κάνοντας έναν απροβλημάτιστο αγώνα. Με αυτή του την επιτυχία ο οδηγός από την Ηλεία κατέκτησε τον τίτλο στη δικίνητη κατηγορία, βλέποντας αρκετούς από τους αντιπάλους του να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους.

εν κατάφεραν να γευτούν τη χαρά του τερματισμού οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος (MG ZR 160), οι οποίοι εγκατέλειψαν τον αγώνα από σπασμένη ανάρτηση στην τελευταία ειδική διαδρομή κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της F2.

Ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του Peugeot 208 Rally4 ανάγκασε τους Βασίλη Χατζηδάκη-Σπύρο Καραστεφάνου να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Εκτός συνέχειας τέθηκαν και οι Nadia Soboleva-Tetiana Kravtsova, στην πρώτη τους εμφάνιση στα Ελληνικά χώματα. Το γυναικείο πλήρωμα από την Ουκρανία ξεκίνησε δυναμικά, σημειώνοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση της κατηγορίας στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή. Ωστόσο, η απώλεια του καρνέ από τη συνοδηγό λίγο πριν την τρίτη ειδική διαδρομή, έβαλε πρόωρο τέλος στην προσπάθειά τους. Δεύτεροι στην F2 τερμάτισαν οι Δημήτρης Τσιαντής-Παντελής Παπανδρέου (Honda Civic Type R EP3), με τον οδηγό να γράφει πολύτιμα χιλιόμετρα και να ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σύντομη αγωνιστική του καριέρα στο βάθρο της κατηγορίας. Το πόντιουμ της κατηγορίας συμπλήρωσαν οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Παντελής Τζαβάρας με Ford Fiesta R2, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τους Κωνσταντίνο Καπετανάκη-Νίκο Βαρώτσο με ίδιο αυτοκίνητο.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στη Σπάρτη οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης, καθώς η νίκη τους στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ συνοδεύτηκε από τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία F2 E. Το πλήρωμα του Ford Escort MK2 ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του αγώνα και είδε τους κύριους αντιπάλους του, Αντώνη Δημόπουλο-Ευθύμιο Σκαλτσά να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους στο τέλος, από πρόβλημα στο διαφορικό του Toyota Starlet KP60. Οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος στην F2 E, ήταν με άνεση στην κορυφή της κατηγορίας μέχρι τη στιγμή της εγκατάλειψης. Άτυχοι στάθηκαν οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος, καθώς ένα σπασμένο ημιαξόνιο στο Toyota Corolla AE111 τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν μία ειδική διαδρομή πριν από τον τερματισμό, ενώ βρίσκονταν στην τρίτη θέση της F2 E. Αντίθετα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Καλαματιανοί Γιώργος Ρήγας-Ιωάννης Γεωργιάδης (Ford Escort MKII) κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία F2 E.

Στην Α5, οι μοναδικοί τερματίσαντες, Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος (Toyota Yaris) αποκλείστηκαν, καθώς η πολλαπλή εισαγωγή αέρα του κινητήρα του Toyota Yaris βρέθηκε μη σύννομη με την πρότυπη. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της κατηγορίας εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους από μηχανικές βλάβες. Οι Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος δεν τερμάτισαν από πρόβλημα στο διαφορικό του Toyota Yaris, οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος εγκατέλειψαν από πρόβλημα στην αντλία βενζίνης του Toyota Yaris, οι Διονύσιος Κατέβας-Χρήστος Κουφός (Toyota Yaris) από σπασμένη ανάρτηση και οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπογδάνος (Toyota Yaris) από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Από την ίδια αιτία δεν τερμάτισαν οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου (Toyota Yaris) και οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Γεωργόπουλος (MG ZR 105). Μηχανική βλάβη ανάγκασε τους Ιωάννη Αθανασόπουλο-Δημήτρη Ζορμπά (Toyota Yaris) σε πρόωρη εγκατάλειψη.

Δεν έφτασαν στον τερματισμό του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Πάνος Κωνσταντάκος-Κωνσταντίνος Βερικάκης από πρόβλημα στο δίσκο του Mitsubishi Lancer Evo VII, οι Βασίλης Υφαντής-Αριστείδης Μουντζούρης (Ford Escort MKII) από μηχανική βλάβη, οι Ιωάννης Υφαντής-Ευάγγελος Παπαδόπουλος (Opel Ascona), οι “Adkanell”-Κωνσταντίνος Κοφινάς (Lancia Ypsilon Rally4), οι Γεώργιος Ντόντος-Νικόλαος Ιντζόγλου (Renault Clio Rally5) και οι Κλέων Τσέτης-Νικόλαος Παπαδήμας από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του Lada VFTS. Εγκατέλειψαν επίσης, οι Δημήτρης Βαρθαλίτης-Αθανάσιος Κατσάς (Toyota Corolla AE111) και οι Παναγιώτης Σταθόπουλος-Παναγιώτης Αγγελής με Volkswagen Polo.

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτέλεσε τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country, με τους συμμετέχοντες του θεσμού να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό loop των ειδικών διαδρομών. Νικητές αναδείχθηκαν οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος-Σταύρος Σταμέλος με Can-Am Maverick R. Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσαν στη δεύτερη θέση στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή, στη συνέχεια ανέβασαν ρυθμό, καταφέρνοντας να φτάσουν στην κορυφή και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή σεζόν στο θεσμό. Παράλληλα, με αυτό το αποτέλεσμα, διατήρησαν την πρωτοπορία τους στη βαθμολογία του Επάθλου.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Ιωάννης και Ευάγγελος Ακράτος με Can-Am Maverick R X RS. Παρά το δυναμικό τους ξεκίνημα, στη συνέχεια δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων, εξασφαλίζοντας ωστόσο σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια του Επάθλου.

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Δημήτριος Κόκκινος-Ιωάννης Βαρβάκης με Can-Am Maverick R X RS, που άφησαν πίσω τους τους πολύπειρους Ευάγγελο Μπερσή-Παναγιώτη Κάλφα με Can-Am Maverick R X RS. Πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα συγκέντρωσε ο «Takis Latsis», ο οποίος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει για πρώτη φορά το Can-Am Maverick R X RS, αποκτώντας σημαντική εμπειρία, με συνοδηγό τον Ευάγγελο Σωτήρχο. Παρά την ανατροπή του Toyota Land Cruiser, οι Φώτης Κουτσουμπός-Δημήτρης Οικονόμου τερμάτισαν με επιτυχία στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, αφήνοντας πιο πίσω στην κατάταξη τους Απόστολο Μωραΐτη-Κωνσταντίνο Μπιρμπίλη με Suzuki Jimny. Εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους οι Ιωάννης Βορριάς-Αθανάσιος Μπάκας με Mitsubishi Pajero Evolution.

Επόμενος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος είναι το 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου, ενώ το Έπαθλο Cross Country ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου με το Rally Greece Offroad.

Πηγή: Γραφείο τύπου Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.