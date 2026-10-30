Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας; Και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα μικρό ηλεκτρικό SUV χωρίς να απαιτεί συνεχείς στάσεις για φόρτιση; Το νέο Kia EV2 επιχειρεί να απαντήσει και στα δύο ερωτήματα, με μια φιλοσοφία που δεν κυνηγά τις εντυπωσιακές διαστάσεις, αλλά την έξυπνη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εκατοστού.

Πρόκειται για το μικρότερο μέλος της αμιγώς ηλεκτρικής οικογένειας της Kia, ένα B-SUV 4.06μ. που σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει την ευκολία ενός αυτοκινήτου πόλης, χωρίς να αναγκάζει τον οδηγό να κάνει συμβιβασμούς στην πρακτικότητα, την τεχνολογία και την αυτονομία.

Σχεδιασμένο για την πόλη, με χαρακτήρα SUV και μοντέρνα σιλουέτα

Με μήκος 4.060 χιλιοστά, πλάτος 1.800 χιλιοστά, ύψος 1.575 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.565 χιλιοστά, το Kia EV2 έχει τις διαστάσεις που διευκολύνουν την καθημερινή συμβίωση με ένα αυτοκίνητο σε μια πόλη με στενούς δρόμους και περιορισμένες θέσεις στάθμευσης. Η σχετικά τετραγωνισμένη σιλουέτα του, οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος τού δίνουν ξεκάθαρη SUV ταυτότητα, την ώρα που η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή Star Map συνδέει σχεδιαστικά το EV2 με τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia, όπως τα EV3 και EV9.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία «Opposites United» της εταιρείας, συνδυάζοντας γεωμετρικά σχήματα με σύγχρονα φωτιστικά σώματα και μια δυναμική, όρθια παρουσία στον δρόμο. Μάλιστα η έκδοση GT-Line προσθέτει πιο σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, ενώ ανάλογα με την έκδοση οι διαθέσιμες ζάντες ξεκινούν από τις 16 ίντσες.

Η έξυπνη αξιοποίηση των χώρων που κάνει τη διαφορά – Διατίθεται σε τετραθέσια και πενταθέσια διαμόρφωση

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του EV2 βρίσκεται στο εσωτερικό του. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική επιτρέπει την αξιοποίηση του μεταξονίου για τη δημιουργία μιας ευρύχωρης καμπίνας, ενώ η δυνατότητα διαμόρφωσης των πίσω καθισμάτων προσθέτει ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο διατίθεται τόσο σε τετραθέσια όσο και σε πενταθέσια διαμόρφωση. Στην τετραθέσια έκδοση Light, τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν και να ανακλιθούν, ενώ στις πενταθέσιες εκδόσεις υπάρχει διαφορετική διάταξη για όσους χρειάζονται μία επιπλέον θέση.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει μέχρι και τα 403 λίτρα, νούμερο που επιτρέπει στο EV2 να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και τις ανάγκες μιας εκδρομής ή ενός οικογενειακού ταξιδιού. Επιπλέον, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος 15 λίτρων, το γνωστό frunk, που μπορεί να φιλοξενήσει τα καλώδια φόρτισης ή μικρότερα αντικείμενα. Η ουσία είναι ότι το EV2 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με το μέγεθός του, αλλά με το πώς αξιοποιεί τον χώρο που διαθέτει.

Τρεις οθόνες, συνδεσιμότητα αλλά και φυσικά χειριστήρια για πιο εύκολη καθημερινότητα

Στο εσωτερικό, η Kia έχει επιλέξει μια σύγχρονη ψηφιακή διάταξη, χωρίς να εγκαταλείπει την πρακτικότητα. Στο ταμπλό δεσπόζει ένα ενιαίο σύνολο τριών οθονών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη 5,3 ιντσών για τις λειτουργίες του κλιματισμού και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Η διάταξη συγκεντρώνει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, τον έλεγχο του κλιματισμού και τις λειτουργίες ψυχαγωγίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Σημαντικό είναι ότι διατηρούνται φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες, ώστε ο οδηγός να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την οθόνη αφής.

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, το σύστημα Kia Connect και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού Over-the-Air (OTA). Διατίθεται επίσης ψηφιακό κλειδί Digital Key, επιτρέποντάς σας να κλειδώνετε, να ξεκλειδώνετε και να θέτετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας συμβατό smartphone ή smartwatch. Για όσους δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του ήχου, στις ανώτερες εκδόσεις διατίθεται προαιρετικά ηχοσύστημα Harman/Kardon οκτώ ηχείων, ενώ για τους hi-tech ιδιοκτήτες, υπάρχουν ακόμη ασύρματη φόρτιση smartphone, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός και επιπλέον στοιχεία άνεσης.

Δύο μπαταρίες, δύο διαφορετικές προτεραιότητες

Το Kia EV2 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να προσαρμόσει την επιλογή του στις πραγματικές ανάγκες του.

Η έκδοση Standard Range χρησιμοποιεί μπαταρία LFP χωρητικότητας 42,2 kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 147 ίππων . Η αυτονομία φτάνει έως τα 317 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,5 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαμόρφωση απευθύνεται κυρίως σε όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη και στα προάστια, θέλοντας ένα ηλεκτρικό SUV με επαρκή αυτονομία και έμφαση στην ευκολία χρήσης.

. Η αυτονομία φτάνει έως τα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,5 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαμόρφωση απευθύνεται κυρίως σε όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη και στα προάστια, θέλοντας ένα ηλεκτρικό SUV με επαρκή αυτονομία και έμφαση στην ευκολία χρήσης. Για όσους πραγματοποιούν συχνότερα μεγαλύτερες διαδρομές, υπάρχει η Long Range με μπαταρία NMC χωρητικότητας 61 kWh. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα είναι 135 ίπποι, η αυτονομία φτάνει έως τα 453 χιλιόμετρα WLTP και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 9,5 δευτερόλεπτα.

Η επιλογή, επομένως, δεν αφορά μόνο το μέγεθος της μπαταρίας. Η Standard Range δίνει προτεραιότητα στην ισχύ και στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, ενώ η Long Range εστιάζει στη μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να καλύψει το αυτοκίνητο με μία φόρτιση. Και στις δύο εκδόσεις, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 161 χλμ./ώρα.

Φόρτιση σε μισή ώρα και ενέργεια πέρα από την κίνηση

Το EV2 βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC. Η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί περίπου 29 λεπτά για την μπαταρία των 42,2 kWh και 30 λεπτά για εκείνη των 61 kWh, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Kia. Για την καθημερινή φόρτιση, το αυτοκίνητο υποστηρίζει AC ισχύος 11 kW, ενώ προαιρετικά διατίθεται onboard φορτιστής 22 kW, για χρήση σε συμβατά σημεία φόρτισης. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με το πού και πώς φορτίζει ο οδηγός το αυτοκίνητό του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης. Με τη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), το EV2 μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, από φορητό υπολογιστή μέχρι εξοπλισμό για μια εκδρομή. Παράλληλα, η τεχνολογία V2G (Vehicle-to-Grid) επιτρέπει την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις φυσικά.

Έχει “μάτια” παντού ώστε να μην αγχωθεί στιγμή ο οδηγός

Η τεχνολογία του EV2 δεν περιορίζεται στις οθόνες και στη συνδεσιμότητα. Το μοντέλο διαθέτει μια σειρά συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, με διαθέσιμες λειτουργίες όπως το Highway Driving Assist 2, το Front Collision Avoidance Assist 2.0 και το Smart Cruise Control 2, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Το Blind-Spot View Monitor μπορεί να προβάλλει στον πίνακα οργάνων εικόνα από τα τυφλά σημεία όταν ενεργοποιείται το φλας, ενώ το Surround View Monitor προσφέρει περιμετρική εικόνα 360 μοιρών, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό στην καθημερινή αστική χρήση, τέτοιες λειτουργίες μπορούν να κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις και το παρκάρισμα πιο εύκολα και λιγότερο αγχωτικά.

Πόσο κοστίζει το Kia EV2;

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Light, Air, Earth και GT-Line, με διαφορετικούς συνδυασμούς μπαταρίας και εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Kia Hellas, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής (μετά την ειδική έκπτωση και την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ μαζί με το όφελος απόσυρσης):

– EV2 Light 42,2 kWh Standard Range, τετραθέσιο: από 22.990 ευρώ.

– EV2 Air 42,2 kWh Standard Range, πενταθέσιο: από 24.990 ευρώ.

– EV2 Earth 42,2 kWh Standard Range, πενταθέσιο: από 26.490 ευρώ.

– EV2 Air 61 kWh Long Range, πενταθέσιο: από 27.490 ευρώ.

– EV2 Earth 61 kWh Long Range, πενταθέσιο: από 28.990 ευρώ.

– EV2 GT-Line 61 kWh Long Range, πενταθέσιο: από 30.490 ευρώ.

Να αναφέρουμε πως το μοντέλο μπορεί να αποκτηθεί με leasing από 223/μήνα ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο έρθει πρώτο), η οποία περιλαμβάνει και την μπαταρία υψηλής τάσης.

Το Kia EV2 χωρά στην πόλη, είναι εύκολο στη χρήση και εξυπηρετεί περισσότερα από ένα μόνο σενάρια μετακίνησης

Οι compact διαστάσεις του διευκολύνουν την καθημερινότητα, η ευέλικτη καμπίνα και ο χώρος αποσκευών ενισχύουν την πρακτικότητα, ενώ οι δύο επιλογές μπαταρίας επιτρέπουν στον αγοραστή να επιλέξει ανάλογα με τις διαδρομές του. Την ίδια στιγμή, οι τρεις ψηφιακές οθόνες, η συνδεσιμότητα, οι δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης και τα συστήματα υποβοήθησης προσθέτουν χαρακτηριστικά που συναντάμε σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του EV2 είναι τελικά ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο για να είναι πρακτικό, ούτε να θυσιάζει την τεχνολογία για να παραμείνει προσανατολισμένο στην πόλη.