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Η συζήτηση γύρω από τα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), όπως ονομάζονται πλέον επίσημα τα UFO, περνά σε μια νέα, πιο διαφανή εποχή.
Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ο επιχειρηματίας και αστροναύτης που ανέλαβε τα ηνία της υπηρεσίας, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast του Τζακ Γκόρντον, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη δεδομένων που προβληματίζουν τους επιστήμονες.
Η παραδοχή της NASA: «Έχουμε καταγράψει εικόνες και δεν ξέρουμε τι είναι»
Ο Άιζακμαν ξεκαθάρισε ότι η διαστημική υπηρεσία διαθέτει οπτικό υλικό και στοιχεία που παραμένουν ανεξήγητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την προοδευτική στάση της κυβέρνησης Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα:
«Έχουμε καταγράψει εικόνες και αυτό είναι το θέμα στο οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ προοδευτικός τις οποίες, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέσα σε αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι».
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος απέφυγε να συνδέσει άμεσα αυτά τα φαινόμενα με εξωγήινους, εξέφρασε την προσωπική του βεβαιότητα ότι η ζωή στο Σύμπαν αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση:
«Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα στη διάρκεια της ζωής μας ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο θα μπορούσε να είναι».
Δείτε το βίντεο:
«Δεν έχω δει αποδείξεις για συντετριμμένα UFO ή εξωγήινους»
Θέλοντας να διαχωρίσει την επίσημη επιστημονική έρευνα από τις ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας, ο επικεφαλής της NASA έβαλε «φρένο» στα σενάρια που θέλουν την αμερικανική κυβέρνηση να κρύβει ιπτάμενους δίσκους και εξωγήινα βιολογικά δείγματα σε μυστικές βάσεις.
Σημείωσε ότι, παρά τις εικόνες των ανεξήγητων αντικειμένων, δεν έχει δει καμία απόδειξη για ανάκτηση διαστημοπλοίων.
Ωστόσο, η συζήτηση αυτή αναζωπύρωσε παλαιότερους ισχυρισμούς, όπως του αστροναύτη Έντγκαρ Μίτσελ, του έκτου ανθρώπου στη Σελήνη, για τεχνολογίες που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες, αλλά και της πρώην συνεργάτιδας της NASA, Ντόνα Χέαρ, η οποία είχε υποστηρίξει ότι οι φωτογραφίες των UFO υφίσταντο επεξεργασία πριν δημοσιευθούν , ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα.
Η εντολή Τραμπ για το PURSUE: «Να τα δημοσιοποιήσουμε, δεν έχουμε χρόνο»
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά στο Προεδρικό Σύστημα Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE), μια κυβερνητική προσπάθεια για τον αποχαρακτηρισμό των σχετικών αρχείων. Ο Άιζακμαν μετέφερε αυτούσια τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να βγουν όλα στο φως:
«Κρατήσαμε πολλά από αυτά θαμμένα κάπου σε αρχεία, και ο πρόεδρος είπε: “Γιατί; Να τα δημοσιοποιήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο να τα μελετήσουμε. Ας μας πουν άλλοι τι είναι”, και βλέπετε αυτή την προσπάθεια. Και θα συνεχίσετε να τη βλέπετε»
Δείτε βίντεο που δημοσίευσε η κυβέρνηση Τραμπ:
Το μυστικό της ζωής βρίσκεται ήδη στα δείγματα του Άρη
Αν και τα UAP παραμένουν μυστήριο, ο Άιζακμαν άφησε να εννοηθεί ότι η πρώτη απτή απόδειξη για εξωγήινη ζωή ίσως βρίσκεται ήδη αποθηκευμένη στον Άρη, χάρη στο ρόβερ «Perseverance».
«Έχουμε δείγματα από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποδεικνύουν, κάποια στιγμή, μικροβιακή ζωή τουλάχιστον στον Άρη»
Παρά τις οικονομικές προκλήσεις και το υψηλό κόστος της αποστολής επιστροφής των δειγμάτων στη Γη, ο διοικητής της NASA δήλωσε παθιασμένος με την αποστολή του, θέτοντας ως απώτερο σκοπό της ανθρωπότητας την έξοδο από τον πλανήτη μας:
«Δεν μπορώ να μισήσω το θέμα. Στην πραγματικότητα, είμαι απίστευτα γοητευμένος από αυτό, επειδή αυτό βρίσκεται στην καρδιά αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA , να απαντήσουμε στην ερώτηση: “Είμαστε μόνοι;”»
Παράλληλα, ενόψει των νέων αποστολών «Άρτεμις» στη Σελήνη, υποσχέθηκε ότι οι νέες κάμερες υψηλής ευκρίνειας που θα τοποθετηθούν στα σκάφη θα βάλουν οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας περί «στημένης» προσελήνωσης του 1969, μεταδίδοντας κρυστάλλινες εικόνες από το διάστημα.