Την άμεση απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την ακύρωση του σχεδιασμού για τη θέσπιση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πέντε δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι δήμαρχοι Λυκόβρυσης – Πεύκης , Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές τους αδυνατούν να δεχθούν επιπλέον οικοδομικό όγκο.

Οι ενστάσεις για τις υποδομές και τη μελέτη

Στην επιστολή τους, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα «Καθημερινή», οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αντοχές των βορείων προαστίων:

Κορεσμός υποδομών: Επισημαίνεται ότι τα οδικά δίκτυα, οι χώροι στάθμευσης, τα δίκτυα αποχέτευσης και τα όμβρια ύδατα βρίσκονται σε οριακό επίπεδο, ενώ η μελέτη δεν περιλαμβάνει τεκμηριωμένη εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής.

Πρόσθετα τετραγωνικά: Ο σχεδιασμός ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης δόμησης άνω των 584.000 τ.μ. στον Βόρειο Τομέα και συνολικά 793.546 τ.μ. υπέρβασης των ισχυόντων συντελεστών.

Ερωτήματα για τη μεθοδολογία: Καταγγέλλεται ότι στον καθορισμό της δομήσιμης επιφάνειας προσμετρήθηκαν εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (όπως η ΚΤΥΠ ΑΕ) και στον Στρατό, δημιουργώντας πλασματική εικόνα για τις δυνατότητες οικοδόμησης.

Αποφάσεις ΣτΕ και ΝΟΚ: Υπενθυμίζουν τις συνεχείς μάχες και τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των πόλεων και τον περιορισμό των διατάξεων του ΝΟΚ.

Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση

Οι πέντε δήμαρχοι ζητούν:

Την απόσυρση της υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ. Την επανεξέταση του πολεοδομικού σχεδιασμού από μηδενική βάση. Την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φέρουσας ικανότητας ανά περιοχή. Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Ολόκληρη η επιστολή των Δημάρχων προς τον Πρωθυπουργό:

«Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες του Βόρειου Τομέα παρακολουθούν με προβληματισμό και ανησυχία την επιχειρούμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης σε επιλεγμένους Δήμους της εν λόγω περιοχής, μέσω της θέσπισης ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως όμως τη βούλησή σας να οικοδομήσουμε πόλεις ανθεκτικές στην κλιματική απειλή, πόλεις σύγχρονες και λειτουργικές.

Ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα αποζημίωσης ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων ή ακόμα και το δίκαιο αίτημα αποζημίωσης ιδιοκτητών για ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, όμως θεωρούμε ότι ο καθορισμός ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης έχει γίνει με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Επί παραδείγματι, στα μη απαλλοτριωμένα ακίνητα που έχουν προσμετρηθεί για τον καθορισμό της δομήσιμης επιφάνειας βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χωρικού Συστήματος της περιφερειακής ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθηνών, συγκαταλέγεται πλήθος ακινήτων που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου (π.χ. ΚΤΥΠ Α.Ε.) ή ακόμα και στον ελληνικό στρατό και νομικά πρόσωπα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια λανθασμένη στους πολίτες εντύπωση ότι δύναται να οικοδομηθούν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην πραγματικότητα το Κράτος δεν έχει τέτοια πρόθεση, ακόμα κι αν δημόσιοι φορείς αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα συντελεστή.

Επιπλέον, με το κυοφορούμενο νομοθέτημα επιχειρείται να δοθεί το δικαίωμα επιπρόσθετης δόμησης καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή, τη στιγμή που οι δήμοι:

με επίμονες και συνεχείς παρεμβάσεις τους πέτυχαν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των «ευεργετικών» διατάξεων του ΝΟΚ μέχρι και την οριστική άρση τους από το ΣτΕ.

έχουν πετύχει με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (Ολομέλεια 1528/2003, 376/2014.1118-1119/2014.3341/2013, 1071-1073/1994, 2366/2007, 6070/1996) να διαφυλάξουν τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και να άρουν τις παρεμβάσεις που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.

σχεδιάζουν και μελετούν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των πόλεων, κάτι που ανατρέπεται ολοσχερώς από τη δυνατότητα δόμησης 793.546 τ.μ. επιπλέον και καθ’ υπέρβαση των συντελεστών δόμησης που ισχύουν.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όπως καλά και εσείς γνωρίζετε, οι υποδομές των πόλεων (οδικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, αποχετευτικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης κ.ά.) βρίσκονται σε οριακό αν όχι πεπερασμένο σημείο, και από τη μελέτη που βρίσκεται σε διαβούλευση δεν προκύπτει ότι έχουν αξιολογηθεί οι σωρευτικές επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις κυκλοφοριακές συνθήκες, στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα ζωής.

Κύριε Πρόεδρε,

Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτίρια. Εχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές ώστε να ανταποκριθούμε στην κλιματική απειλή και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η προστασία του αστικού πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και του οικιστικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από τη μελέτη που είναι σε διαβούλευση. Κάθε σχεδιασμός που δημιουργεί νέες δυνατότητες δόμησης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς προβλέψεις για τις αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει άμεση γνώση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός αποδέκτης ειλημμένων αποφάσεων.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:

Την απόσυρση της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία διαβούλευσης.

Την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων.

Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση.

Μετά τιμής,

Μάριος Ψυχάλης

Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Παναγιώτης Μανούρης

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Χαράλαμπος Μπονάτσος

Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού

Συμεών (Σίμος) Ρούσσος

Δήμαρχος Χαλανδρίου».

Οι τοποθετήσεις των δημάρχων

Παράλληλα, μέσα από δηλώσεις τους στο aftodioikisi.gr, οι δήμαρχοι της περιοχής περιέγραψαν τις επιμέρους θέσεις τους.

Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, τόνισε ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλη δόμηση λόγω της ήδη υπάρχουσας επιβάρυνσης από την εθνική οδό και τις βιομηχανικές ζώνες, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους.Συγκεκριμένα ανέφερε «Η Λυκόβρυση δεν αντέχει πρόσθετη δόμηση. Οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με την ηχορύπανση και τις επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η γειτνίαση με την εθνική οδό και τις βιομηχανικές περιοχές, ενώ πολλοί από τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό παραμένουν ζητούμενο. Προτεραιότητά μας είναι να αποκτήσουν οι κάτοικοι τους ελεύθερους χώρους που χρειάζονται στη γειτονιά τους. Θα καταθέσουμε στους αρμόδιους φορείς τις θέσεις και τις προτάσεις μας με συγκεκριμένα στοιχεία και θα υποστηρίξουμε με σαφήνεια τη θέση μας κατά της δημιουργίας Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στον Δήμο μας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος, ξεκαθάρισε ότι ο δήμος του δεν μπορεί να γίνει περιοχή υποδοχής συντελεστή, διαμηνύοντας πως θα αξιοποιηθεί κάθε νομικό μέσο για τη διαφύλαξη του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. «Η προστασία της φυσιογνωμίας της Φιλοθέης, του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού αποτελεί τη σταθερή προτεραιότητά μας. Το πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι, η ανθρώπινη κλίμακα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων, είναι στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητα του Δήμου μας και οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Πιστεύουμε ότι κάθε νέα πολεοδομική ρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και να διασφαλίζει ότι δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη διαμορφωμένες συνθήκες διαβίωσης. Η θέση μας είναι σαφής: ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού δεν μπορεί να αποτελέσει περιοχή υποδοχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, με τεκμηριωμένες προτάσεις και αξιοποιώντας κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, την προστασία του οικιστικού και φυσικού μας περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη οφείλει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στην ιστορία, την ταυτότητα και τις ανάγκες κάθε τόπου. Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους κατοίκους και στις επόμενες γενιές».

Την κατηγορηματική και αδιαπραγμάτευτη αντίθεση της πόλης του εξέφρασε και ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, υπενθυμίζοντας τον χαμηλό συντελεστή 0,9 του ΓΠΣ Παπάγου, την απουσία εκκρεμών απαλλοτριώσεων και την ετοιμότητα της δημοτικής αρχής να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο ίδιος σημείωσε «Με αφορμή τη διαβίβαση στον Δήμο μας της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Ζώνες Υποδοχής Αυξημένου Συντελεστή Δόμησης, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην προοπτική ένταξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στις συγκεκριμένες ζώνες. Η θέση μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: Δεν θα αποδεχθούμε ρυθμίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση της δόμησης και αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο να μην προχωρήσει στην ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στις συγκεκριμένες ζώνες και να αποσύρει τη σχετική πρόβλεψη. Η στάση μας αυτή είναι απόλυτα συνεπής με τη μέχρι σήμερα πορεία της Δημοτικής μας Αρχής. Είμαστε η Δημοτική Αρχή που ολοκλήρωσε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παπάγου, διασφαλίζοντας μειωμένο συντελεστή δόμησης 0,9, με βασικό στόχο την προστασία του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα, αναδείξαμε έγκαιρα τις επιπτώσεις των ευεργετικών διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), οι οποίες οδηγούσαν σε υπερδόμηση και αύξηση του ύψους των κτιρίων, και αντιταχθήκαμε με συνέπεια στην εφαρμογή τους. Επιπλέον, στον Δήμο μας δεν υπάρχουν διατηρητέα κτίρια ούτε εκκρεμείς ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις που να δικαιολογούν την ανάγκη μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στις Ζώνες Υποδοχής Αυξημένου Συντελεστή Δόμησης. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να διαφυλάξουμε τον πολεοδομικό χαρακτήρα της πόλης μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας».

Αντίστοιχα, ασπίδα προστασίας για την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία και την Εκάλη ύψωσε ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, υπογραμμίζοντας ότι το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο δεν επιτρέπεται να αλλοιωθούν, λέγοντας «Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, το πράσινο, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν πρέπει να επιβαρυνθούν από την αύξηση του συντελεστή δόμησης στον Δήμο μας. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα των τριών περιοχών, ώστε να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία τους».

Σε διαφοροποιημένη κατεύθυνση κινήθηκε ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ο οποίος δήλωσε καταρχήν θετικός στην προοπτική αυτή, θέτοντας όμως ως απαράβατη προϋπόθεση ότι οι αυξημένοι συντελεστές θα αφορούν αποκλειστικά την εκτός σχεδίου ζώνη με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων ήπιας όχλησης, όπως εγκαταστάσεις logistics και κτήρια γραφείων. Ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης δήλωσε: «Είμαστε καταρχήν θετικοί στην αύξηση των συντελεστών δόμησης, από τη στιγμή που αφορούν αποκλειστικά την εκτός σχεδίου περιοχή της Μεταμόρφωσης. Μια τέτοια παρέμβαση αναμένεται να προσελκύσει επιχειρήσεις ήπιας όχλησης (π.χ. Logistics, εταιρείες με γραφεία), οπότε θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Φυσικά αναμένουμε να δούμε και την τελική πρόταση».