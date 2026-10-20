Μία σοβαρή καταγγελία για θρησκευτική παρέμβαση σε δημόσιο σχολείο έρχεται στο φως από τη Χανιώτη Χαλκιδικής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μητέρα μαθητή υποστηρίζει ότι ιερομόναχος επισκέφθηκε και τις έξι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, διακόπτοντας την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, μοίρασε στους μαθητές σχετικό υλικό, χωρίς να έχει υπάρξει καμία προηγούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τους γονείς.

Ψυχολογική επιβάρυνση και τρομοκρατία των μαθητών

Τα όσα ακούστηκαν εντός των αιθουσών φαίνεται πως επηρέασαν βαθύτατα την ψυχολογία των μικρών παιδιών. Η γυναίκα περιγράφει την αναστάτωση που προκλήθηκε στο παιδί της μετά το κήρυγμα: «Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες».

Όπως τονίζει, στην περιοχή δεν είχε προγραμματιστεί καμία εκδήλωση για το Halloween. Η μητέρα θεωρεί ότι τα λεγόμενα του ιερομόναχου «τρομοκράτησαν τα παιδιά», εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τους μικρότερους μαθητές: «Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ένιωσαν τα παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας με αυτές τις λέξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στη μαρτυρία της.

Αυθαίρετη πρωτοβουλία και αίτημα για απόδοση ευθυνών

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διευθύντριας, χωρίς έγκριση των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων. Υποστηρίζει πως η τελευταία επικαλέστηκε τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις αντί της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντας την υποχρεωτική κατήχηση σε δημόσιο σχολείο «βαρύτατο παράπτωμα» και ζητώντας την απόδοση ευθυνών.