Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που είχε συγκλονίσει την Αθήνα τον Ιανουάριο του 2024, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 43χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την ανθρωποκτονία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου υπήρξε συνεργασία με τις Αρχές της Τουρκίας.

Το ένταλμα αφορά τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.

Η υπόθεση του «Κινέζου» και η σύλληψη στα Κατεχόμενα

Η νέα εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση του Αλεξέι Σόκπα (Alexey Shokpa), του 43χρονου Ρώσου υπηκόου που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος» και είχε αναζητηθεί από τις ελληνικές Αρχές για την υπόθεση Ζαμπούνη.

Όπως είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα» στις 25 Αυγούστου 2026, ο Σόκπα είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από τις κατοχικές «Αρχές» στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας, στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Ο 43χρονος καταζητούνταν από την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Ζαμπούνη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, είχε καταφέρει να παραμείνει εκτός των χεριών των ελληνικών διωκτικών Αρχών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον Ιούλιο του 2026 είχε περάσει παράνομα από τα Κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, μέσω της περιοχής της Τύμπου, προτού επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο.

Μετά τη σύλληψή του στην Κερύνεια, είχε οδηγηθεί ενώπιον των λεγόμενων δικαστικών Αρχών του ψευδοκράτους, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν κατονομάζει τον συλληφθέντα, ωστόσο η ηλικία του, το ένταλμα και η υπόθεση στην οποία αναφέρεται παραπέμπουν στον ίδιο καταζητούμενο.

Η εκτέλεση με περισσότερες από 90 σφαίρες στον Νέο Κόσμο

Η δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού, στον Νέο Κόσμο.

Το θύμα είχε μόλις επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του όταν δέχθηκε την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες πλησίασαν το όχημα με άλλο αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ χρησιμοποιώντας πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς οι εκτελεστές φέρονται να πυροβόλησαν περισσότερες από 90 φορές μέσα σε περίπου 28 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, ο Αλεξέι Σόκπα φέρεται να είχε ταυτοποιηθεί ως το πρόσωπο που πλησίασε το όχημα του Ζαμπούνη, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Η δολοφονία είχε απασχολήσει εκτενώς τις αστυνομικές Αρχές, καθώς ο Ζαμπούνης θεωρούνταν πρόσωπο με σημαντικό ρόλο στη λεγόμενη Greek Mafia.

Η συνεργασία με την Τουρκία και τα επόμενα βήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. στη συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές για τη σύλληψη του 43χρονου.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τις επιμέρους ενέργειες που προηγήθηκαν, ούτε τον τρόπο με τον οποίο ο καταζητούμενος βρέθηκε τελικά στην Αθήνα.

Επίσης, δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της σύλληψής του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει τον Αύγουστο του 2026 τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του Αλεξέι Σόκπα, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία παραμένει ανοιχτή ως προς τον ρόλο των εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.