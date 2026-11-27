Εντοπίστηκε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, επτά άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος.

Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό ιδιοκτήτριας εταιρείας, υπάλληλος – σερβιτόρα, καθώς και πέντε πελάτες του καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 15 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κεντρικού υπολογιστή (server). Σε πέντε από αυτούς εμφανίζονταν ηλεκτρονικά φρουτάκια με σχηματισμό τρίλιζας και δυνατότητα πονταρίσματος.

Εικόνες από το κατάστημα όπυ διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια:

Άλλαζε την εικόνα στις οθόνες για να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητα

Μάλιστα, ο προσωρινά υπεύθυνος άλλαζε την εικόνα που προβαλλόταν στις οθόνες, προκειμένου να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητα από τους ελέγχους.

Παράλληλα, είχε επιτρέψει σε πέντε πελάτες του καταστήματος να συμμετέχουν στα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπάλληλος του καταστήματος, η οποία εργαζόταν ως σερβιτόρα, διευκόλυνε τη συμμετοχή τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του καταστήματος, καθώς και σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κεντρική μονάδα υπολογιστή, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server) και

το χρηματικό ποσό των 1.150 ευρώ.

Ο προσωρινά υπεύθυνος και η υπάλληλος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι πέντε πελάτες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα.