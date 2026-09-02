Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση νέων ποινικών διώξεων για τη δολοφονία του βρέφους, η σορός του οποίου εντοπίστηκε καταψυγμένη μέσα σε βαλίτσα.

Στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών βρίσκονται ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, οι οποίοι δηλώνουν γονείς του άτυχου παιδιού.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το ζευγάρι διώκεται για μια σειρά από κακουργήματα και πλημμελήματα: Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Την ίδια στιγμή, βαρύτατες είναι οι κατηγορίες και για τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη που διέμενε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε, αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, ενώ επιπλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Η ογκώδης δικογραφία έχει ήδη πάρει τον δρόμο για το γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να εκδοθούν τα νέα εντάλματα σύλληψης για τις παραπάνω πράξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τις νέες διώξεις και οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης (2/9) ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν σχετικά με τις αρχικές κατηγορίες που τους βαρύνουν (διακίνηση ναρκωτικών και μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού).

«Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι»

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται πλέον η προσπάθεια του 43χρονου να δικαιολογήσει τα τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη του νεκρού βρέφους. Ο κατηγορούμενος προέβαλε έναν ισχυρισμό που προκαλεί ανατριχίλα, λέγοντας χαρακτηριστικά στις Αρχές: «Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι».

Παρά το γεγονός ότι ο 43χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν βέβαιο πως εκείνος είναι ο δράστης της δολοφονίας.