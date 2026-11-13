Με ανακοίνωσή του, ο τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛ.Α.Σ. ζητά την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον βανδαλισμό του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτηση, ασκείται κριτική στην Πολιτεία για αδιαφορία απέναντι στο περιστατικό, ενώ απευθύνεται αυστηρή προειδοποίηση προς τις φασιστικές ομάδες, χαρακτηρίζοντάς τες «καρκίνωμα της κοινωνίας».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.:

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Δεν θα δεχτούμε ο βανδαλισμός ενός μνημείου αντιφασιστικής μνήμης να καταγραφεί σε μια δικογραφία ως απλή «φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Δεν θα ανεχτούμε να ξαναστήνεται, μέρα με τη μέρα και με την ανοχή των αρμοδίων, ο ίδιος μηχανισμός. Απαιτούμε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν άμεσα οι δράστες. Απαιτούμε να αποκλειστεί πλήρως από τον δημόσιο βίο κάθε μόρφωμα που επιχειρεί να αναστήσει την εγκληματική οργάνωση με άλλο όνομα.

Ας το ακούσουν καθαρά: ό,τι κι αν κάνουν οι φασίστες, θα παραμείνουν ένα καρκίνωμα της κοινωνίας. Οι νοσταλγοί των ταγμάτων εφόδου ας μην τρέφουν αυταπάτες.

Κανένα σπρέι δεν σβήνει τη μνήμη και καμία αποφυλάκιση δεν ξεπλένει το αίμα. Κάθε τους πρόκληση θα πέφτει πάνω σε έναν τοίχο από νέους ανθρώπους που δεν φοβούνται και δεν ξεχνούν.

Η νέα γενιά έκλεισε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή το 2020 και θα σταθεί απέναντί τους ξανά, όσες φορές χρειαστεί.

Καλούμε κάθε νέο και κάθε νέα στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο απόψε, Παρασκευή 13/11, στις 20:00 και στην πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί!»