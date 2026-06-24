Αστυνομικοί του τμήματος Καλύμνου εξιχνίασαν στην περιοχή υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών υλών, υλικών παρασκευής δυναμίτιδας, πυροκροτητών, όπλων, καθώς και αρχαίων αντικειμένων.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, ένας 41χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενος ακόμη ένας 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποίησαν διαδοχικές εφόδους και έρευνες στις κατοικίες των δύο ανδρών κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23/06).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν 20 κιλά εκρηκτικό πέτρωμα νιτρικού εστέρα, 20 κιλά και 260 γραμμάρια θραυσμάτων αλουμινίου (υλικό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή δυναμίτιδας), 5 κιλά και 132 γραμμάρια βαμβακοπυρίτιδας και 44 γραμμάρια πυρίτιδας.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 162 πυροκροτητές, βραδύκαυστο φυτίλι συνολικού μήκους 17 μέτρων και 62 εκατοστών, 6 φυτίλια που έφεραν ενσωματωμένο σπίρτο,2 κίτρινα φυτίλια,. 6 κυνηγετικά όπλα, 5 καπνογόνα, καθώς και 2 φωτοβολίδες θαλάσσης.

Εντοπισμός αρχαίων αντικειμένων

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δύο πήλινα αρχαία αντικείμενα ενάλιας προέλευσης, που ανασύρθηκαν δηλαδή από τη θάλασσα.

Όπως διευκρίνισε η Αστυνομία, τα αντικείμενα αυτά εμπίπτουν στις προστατευτικές και αυστηρές διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002).

Για τον λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί η άμεση παράδοσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, με σκοπό την επίσημη αξιολόγηση, ταυτοποίηση και χρονολόγησή τους.

Ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω προκειμένου να του ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.