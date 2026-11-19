Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κερατέα το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, με δύο τραυματίες.

Ειδικότερα το περιστατικό καταγράφηκε στην Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, με μια μηχανή να πέφτει πάνω σε δέντρο.

Από την σφοδρή πρόσκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν αν εμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο ατύχημα ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και κατέληξε στο δέντρο.

*Φωτογραφία αρχείου