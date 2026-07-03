Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 28χρονου ξένης καταγωγής και ενός 27χρονου Έλληνα, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, στην Αθήνα, μετά από τυχαίο έλεγχο που αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής περιπολίας, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί. Κρίνοντας τις κινήσεις τους ύποπτες, τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.

Η έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου επιβεβαίωσε τις υποψίες των Αρχών, καθώς στον χώρο των αποσκευών (πορτμπαγκάζ) εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Ένα κιλό και 412 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.070 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από τη διακίνηση.

Οι δύο επιβαίνοντες προσήχθησαν άμεσα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα ευρήματα στην κατ’ οίκον έρευνα και το «τετράδιο των πελατών»

Η επιχείρηση των Αρχών συνεχίστηκε με έρευνα στην οικία των δραστών. Εκεί οι αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου ξεσκέπασαν μια μεγάλη γκάμα ναρκωτικών, καθώς και στοιχεία που μαρτυρούν τη συστηματική τους δράση.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 93 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα»), μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 50 ναρκωτικά δισκία, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένας τρίφτης, καθώς και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και ένας σουγιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ερευνών παρουσιάζει ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις, το οποίο εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι. Σε αυτό αναγράφονταν ονόματα και χρηματικά ποσά, γεγονός που παραπέμπει σε λίστα πελατών και «ανοιχτών» λογαριασμών από τη διακίνηση. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, για τις οποίες είχε δηλωθεί στο παρελθόν απώλεια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.