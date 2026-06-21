Μια σοβαρή υπόθεση ένοπλης ληστείας, με λεία που αγγίζει εξαψήφιο νούμερο, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, ήταν στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος, και συγκεκριμένα θείος του.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 6ης Μαΐου 2026, στην Κηφισιά. Ο 51χρονος, έχοντας μαζί του έναν συνεργό, έφτασε με αυτοκίνητο στο σπίτι του συγγενή του. Με την απειλή όπλου, οι δύο δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς και πολύτιμα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το μελετημένο σχέδιο και η δράση του 51χρονου

Η έρευνα της Ασφάλειας αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε οργανώσει τη ληστεία με κάθε λεπτομέρεια, εκμεταλλευόμενος την εσωτερική πληροφόρηση που είχε. Γνώριζε άριστα το καθημερινό πρόγραμμα του συγγενή του, αλλά και το πού ακριβώς βρίσκονταν τα τιμαλφή μέσα στην οικία.

Για να μην εντοπιστεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, απέφυγε εσκεμμένα να έχει μαζί του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του «χτυπήματος». Επιπλέον, το όχημα που χρησιμοποίησαν είχε νοικιαστεί από δικό του συγγενή μετά από δική του μεσολάβηση, ενώ λίγες μέρες πριν τη ληστεία, είχαν τοποθετηθεί σε αυτό φιμέ τζάμια και κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, για να δυσκολέψουν το έργο των Αρχών.

Η ταυτοποίηση και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά τα μέτρα προφύλαξης των δραστών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 51χρονο μέσα από την ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και ειδικές ανακριτικές μεθόδους. Στις 16 Ιουνίου 2026, οργανώθηκε επιχείρηση κατά την οποία ο δράστης συνελήφθη.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, αλλά και στην κατοχή του, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

– Ένα έτοιμο προς χρήση πιστόλι (με σφαίρα στη θαλάμη) και γεμιστήρα

– 35 φυσίγγια και ένα πιστόλι-ρέπλικα

– Το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ

– Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα μεταλλικό γκλοπ

– Κινητά τηλέφωνα και καταγραφικά συστήματα CCTV

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και του ΚΟΚ.