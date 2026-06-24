Ανείπωτος είναι ο πόνος για την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης μετά την είδηση του θανάτου της 36χρονης γιατρού, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές στην γέννα.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει συναδέλφους, φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τη γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την παρουσία της στα επείγοντα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Όσοι την ήξεραν και είχαν συνεργαστεί μαζί της, κάνουν λόγο για μια γυναίκα μέσα στο χαμόγελο, η οποία δεν σταματούσε να προσφέρει στους συνανθρώπους της. Η Μάγδα είχε προσφάτως διοριστεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, όμως δούλευε εδώ και χρόνια στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, η μοίρα τα έφερε έτσι που αντί η 36χρονη γιατρός να χαρεί το θαύμα της ζωής, κατέληξε και άφησε ένα νεογέννητο βρέφος πίσω της, το οποίο δεν θα έχει την τύχη να γνωρίσει ποτέ την μητέρα του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Μάγδα Πασβούρη παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, χθες το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στη διασωλήνωσή της και τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να την μεταφέρει στην πρωτεύουσα, η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.

«Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Συγκινημένος ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Στράτος Κλεάνθης αποχαιρέτησε την Μάγδα Πασβούρη.

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολύ δύναμη».

«Ήταν δοτικός άνθρωπος, πάντα έτρεχε για τους άλλους»

Η πρόεδρος της Αγιάσου (κωμόπολη στη Λέσβο), Διαμάντω Ρουγκέλλη μίλησε στο LesvosNews και περιέγραψε τη Μάγδα Πασβούρη ως έναν άνθρωπο βαθιά δοτικό. «Η Μάγδα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δοτικός άνθρωπος. Πάντα έτρεχε για τους άλλους».

«Εξαίρετη επιστήμονας και εξαίρετος άνθρωπος»

Συνάδελφος γιατρός που είχε συνεργαστεί με την 36χρονη είπε «η Μάγδα ήταν και εξαίρετη επιστήμονας και εξαίρετος άνθρωπος. Σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Έζησε τον πόνο πριν μερικά χρόνια, όταν έφυγε από τη ζωή δικός της άνθρωπος, και τώρα δυστυχώς έφυγε η ίδια τη στιγμή της απόλυτης ευτυχίας».

Πηγή: Lesvos News