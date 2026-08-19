Νέες αιτήσεις ακύρωσης κατατέθηκαν κατά των αδειών λειτουργίας επτά μη κρατικών πανεπιστημίων που έλαβαν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα κατά τη φετινή ακαδημαϊκή περίοδο, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκαν τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω παραρτημάτων.

Οι βασικοί λόγοι που προβάλλονται

Ο κ. Λαζαράτος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκαν πλέον και οι αιτήσεις ακύρωσης που αφορούν τις άδειες των επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων τα οποία αδειοδοτήθηκαν φέτος.

Όπως επισημαίνει, στα δικόγραφα περιλαμβάνονται σειρά λόγων ακύρωσης, με ορισμένους από τους βασικότερους να αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών των συγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, κεντρικό ζήτημα αποτελεί το πρόγραμμα σπουδών που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών

Ειδικότερα, ο ακαδημαϊκός υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση δεν μπορεί να διαφοροποιείται από το πρόγραμμα που θα κληθεί τελικά να πιστοποιηθεί, όταν διαμορφωθούν τα νέα κριτήρια και τεθεί σε εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Το συγκεκριμένο σημείο αναδεικνύεται, σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο, ως ένας από τους βασικούς λόγους που περιλαμβάνονται στις νέες αιτήσεις ακύρωσης.

Τα επτά μη κρατικά πανεπιστήμια που προσέλκυσαν νέες προσφυγές

Οι νέες αιτήσεις ακύρωσης αφορούν τις άδειες λειτουργίας των επτά μη κρατικών πανεπιστημίων που εγκρίθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πρόκειται για το Georgetown University, το Iowa State University of Science and Technology, το Roger Williams University, που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα ως Deree – The American University of Greece, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Université Sorbonne Paris Nord, το University of Essex και το University of Derby.

Από τα επτά νέα ΝΠΠΕ, τα έξι πρόκειται να λειτουργήσουν στην Αθήνα, ενώ το Iowa State University of Science and Technology θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Οι σχετικές άδειες χορηγήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας έπειτα από θετικές γνωμοδοτήσεις της ΕΘΑΑΕ και του ΕΟΠΠΕΠ.

Νέος γύρος δικαστικής αντιπαράθεσης

Η κατάθεση των νέων αιτήσεων ανοίγει έναν ακόμη κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης γύρω από το καθεστώς λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση τριών αδειών έχει ήδη προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής εξέτασης τίθενται και οι άδειες των επτά ιδρυμάτων που αδειοδοτήθηκαν φέτος.

Οι νέες προσφυγές αναμένεται να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης και τη συμβατότητά της με το νέο πλαίσιο που προβλέπεται για την πιστοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ.

Ο Πάνος Λαζαράτος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις αιτήσεις ακύρωσης αποτυπώνονται οι βασικοί λόγοι που προβάλλονται κατά των αδειών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών που δηλώνεται κατά την αδειοδότηση με εκείνο που θα πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των νέων κανόνων.