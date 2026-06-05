Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 5/6, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Αγρινίου.

Οι 13 από τους 14 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου και οδηγήθηκαν αρχικά στα κεντρικά της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο, καθώς διώκονται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Το 14ο μέλος του κυκλώματος δεν μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα, αλλά οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης.

Αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Από τη δυτική Μακεδονία στην Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

Στις αποκλειστικές εικόνες της «Ζούγκλας», οι κατηγορούμενοι διακρίνονται να εξέρχονται από τη ΓΑΔΑ φορώντας χειροπέδες, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης είσπραξης αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η παράνομη δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης εκτεινόταν σε βάθος επταετίας, προκαλώντας τεράστια ζημιά στα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία.

Η πολυσέλιδη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 14 συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τόσο το αρχηγικό μέλος, όσο και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα της μεγάλης απάτης.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ που εξάρθρωσε το κύκλωμα των επιδοτήσεων

Η εξάρθρωση του κυκλώματος προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά δεκάδες κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ το οικονομικό όφελος που αποδίδεται στο κύκλωμα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος εξετάζει και τους στενούς συγγενείς των κατηγορουμένων με τις Αρχές να «ξεσκονίζουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κάποια οικονομική εμπλοκή στο θέμα.

Το μοντέλο της απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και το 2024, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος συνέχισε τη δραστηριότητα και το 2025.

Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις που στην πραγματικότητα είτε δεν τους ανήκαν είτε δεν είχαν νόμιμα μισθωθεί.

Ανάμεσα στις εκτάσεις που εμφανίζονταν στις αιτήσεις περιλαμβάνονταν ακίνητα που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ότι τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν μια εικόνα νομιμότητας εμφανίζοντας συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων.

Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν σε παραπάνω από μία διαφορετικές αιτήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα δίκτυο αλληλοκαλυπτόμενων μισθώσεων που δυσκόλευε τον εντοπισμό των παρατυπιών.

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Μετά τη μεταγωγή τους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον και των ελληνικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υπόθεσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εξετάζει το εύρος της φερόμενης απάτης, τις διαδρομές του χρήματος και τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.