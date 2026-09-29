Μηχάνημα βιοανάδρασης εμφανίζεται στην παιδιατρική ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, για το οποίο, όπως φαίνεται δεν προκύπτει σχετική άδεια.

Η Ματίνα Παγώνη σχολίασε στο MEGA πως χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μηχάνημα ενώ παράλληλα εξέφρασε και μερικές απορίες. Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε αρχικά πως για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, καθώς χωρίς αυτές η χρήση της «απαγορεύεται».

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού “χτύπησε κόκκινο” στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά.

Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» ανέφερε μεταξύ άλλων η κα. Παγώνη.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει αν η συσκευή αυτή θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό ενός ασθενούς, η κα. Παγώνη ξεκαθάρισε πως «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

«Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί», έκλεισε, λέγοντας η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης;

Το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι μια συσκευή μέτρησης που καταγράφει ακούσιες (αυτόματες) φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος και τις μετατρέπει σε οπτικά ή ηχητικά σήματα σε μια οθόνη.

Ο στόχος της μεθόδου είναι να βοηθήσει τον ασθενή να «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο πώς αντιδρά το σώμα του και, μέσω ειδικών ασκήσεων, να μάθει να ελέγχει συνειδητά λειτουργίες που συνήθως γίνονται αυτόματα.