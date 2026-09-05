Κάηκε ολοσχερώς το ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάτρα, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η φωτιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να δίνει άμεσα εντολή για ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων.

Ακούστηκαν εκρήξεις από το κτήριο του οινοποιείου και η Πυροσβεστική έδωσε μεγάλη «μάχη» προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά στην γειτονική δασική έκταση.

Βίντεο από την πυρκαγιά στο Achaia Clauss:

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο έχει περιοριστεί σημαντικά και η φωτιά βρίσκεται σχεδόν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

Προσώρας δεν έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών στις εγκαταστάσεις, αλλά όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό κάηκε μεγάλο μέρος του ιστορικού κτηρίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι« η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένα πέτρινο διόροφο κτίριο από τη φωτιά. Ωστόσο όπως ανέφεραν από την ΠΥ, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτήρια της εγκατάστασης».

Το ιστορικό Achaia Clauss

Η Achaia Clauss αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της Πάτρας και το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και έχει συνδέσει το όνομά της με τη Μαυροδάφνη και την οινική ιστορία της χώρας.

Το συγκρότημα, στις παρυφές του Παναχαϊκού, περιλαμβάνει πέτρινα κτίρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, ανάμεσά τους και βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873.

Η σημερινή ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την οινοποιία, καθώς ήταν προγραμματισμένος ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026», μια δράση αφιερωμένη στα 165 χρόνια ιστορίας του χώρου.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της κατάσβεσης και η αποτίμηση των ζημιών σε ένα μνημειακό συγκρότημα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία για την Πάτρα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο οινοποιείο

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς επίσης και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σημειώνεται, ακόμη πως στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Πηγή: Best