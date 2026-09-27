Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή Πολιτικά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, που παγιδεύτηκαν εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, πρόκειται για ένα ζευγάρι 55χρονων τουριστών με καταγωγή από το Ισραήλ, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το επιβατικό τους όχημα μέσα στις λάσπες εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και της καταρρακτώδους βροχόπτωσης που σφυροκόπησε την περιοχή.

Το ζευγάρι ειδοποίησε τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο απεγκλωβισμός τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.