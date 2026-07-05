Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, λίγο μετά τη 13:30, στην περιοχή Αμμούδες της Ρόδου. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά κατακαίει δασική έκταση. Μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται ως έρπουσα. Δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 30 πυροσβέστες, με 9 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών, υδροφόρες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο έντονος θαλάσσιος κυματισμός δυσκολεύει σημαντικά την υδροληψία από τα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο ρυθμός των ρίψεων νερού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Την ίδια ώρα, το ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) επιβλέπει την πορεία της φωτιάς, έχοντας ζωντανή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου βρίσκεται ήδη στην περιοχή, διεξάγοντας έρευνες για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.