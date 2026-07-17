Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, με τον δείκτη επικινδυνότητας να αγγίζει το «πορτοκαλί», βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή, η Αττική, καθώς και ακόμα επτά περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης της Πυροσβεστικής.

Η εξέλιξη αυτή έχει θέσει σε μέγιστη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, με τις αρχές να απευθύνουν δραματική έκκληση στους πολίτες για υπευθυνότητα και προσοχή. Εκτός από το λεκανοπέδιο της Αττικής, στο κόκκινο της επιφυλακής βρίσκονται ολόκληρη η Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.

Η ανθρώπινη αμέλεια πρωταρχικός παράγοντας

Ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ο βασικός υπαίτιος για τις περισσότερες καταστροφές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αμέλεια αποτελεί την πρωταρχική αιτία για το 85% των περιπτώσεων, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι οι περισσότερες πυρκαγιές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είμαστε πιο προσεκτικοί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κομμάτι των αγροτικών δραστηριοτήτων, αποκαλύπτοντας ότι το 37% των πυρκαγιών ξεκινά από γεωργικές εργασίες.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Αρτοποιός ζήτησε τη στενή συνεργασία της κοινωνίας, τονίζοντας ότι ακόμα και η πιο μικρή απροσεξία της στιγμής μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να παράγει θερμότητα ή σπινθήρες, όπως η καύση κλαδιών και ξερών χόρτων, ενώ ξεκαθάρισε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εργαλείων, όπως ο τροχός και η ηλεκτροκόλληση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη θερμή εργασία που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.