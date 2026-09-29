Σφραγίζεται η κλινική «φάντασμα» στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια και διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς το αρμόδιο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα.

«Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Πριν από ενάμιση χρόνο έφτασε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από πολίτες και ασθενείς για τη συγκεκριμένη κλινική χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, η οποία βρίσκεται 500 μέτρα μακριά από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, που είναι ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο.

Διαφήμιζαν πως διαθέτουν ογκολογική κλινική χωρίς να έχουν άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής ανέλαβαν δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ και αυτό που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικό.

«Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας.

Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και κοινωνικής μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας.

Η ψευτοκλική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο ιδιοκτήτης αγόραζε ιατρικές μονάδες ακόμη και μέσα από πλειστηριασμούς

Αξιοσημείωτο είναι πως ο ιδιοκτήτης της κλινικής έχει και άλλες κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις.

Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, αφού αγόρασε ιατρικές μονάδες μέχρι και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο και μιας ακόμα κλινικής της ιδιοκτήσίας του, η οποία λειτουργούσε διάφορα ιατρεία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό.

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι καταγγελίες

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι σοβαρές καταγγελίες που ήρθαν στο φως για την συγκεκριμένη κλινική έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς προβλεπόμενη άδεια λειτουργούσε το ογκολογικό της τμήμα ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η συνταγογράφηση φαρμάκων ενώ οι ασθενείς δεν είχαν κακοήθεια. Πλήθος κόσμου επισκεπτόταν το ιατρείο αυτό, που φέρει τον τίτλο της «ιδιωτικής παθολογικής κλινικής και μονάδα τεχνητού νεφρού» αλλά λειτουργούσε κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε βίντεο στο οποίο διαφημιζόταν η λειτουργία του Ογκολογικού της Τμήματος, χωρίς να υφίσταται κάτι τέτοιο. Στο βίντεο αυτό εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία και στη συνέχεια παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που διαθέτει η ιδιωτική κλινική.

«Ενδείξεις μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ»

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν και οι νοσηλείες ασθενών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι νοσηλείες της κλινικής.

«Ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε για ένα μήνα με κινητικά προβλήματα, τον παραλάβαμε με λοιμώξεις»

«Ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε για ένα μήνα με κινητικά προβλήματα, τον παραλάβαμε με λοιμώξεις και κλωστηρίδιο, στο νοσοκομείο μας είπαν ότι είχε σοβαρές λοιμώξεις και μικρόβια, ενώ στην κλινική έλεγαν ότι είχε καλή κλινική εικόνα. Ζητούσαν χρήματα για εξετάσεις που δεν είδαμε ποτέ, φυσικοθεραπείες που δεν έγιναν ποτέ, δεν τηρούν καν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, όλο το κτήριο μύριζε ούρα. Γραμματεία γεμάτη ειρωνεία και νεύρα.

Γιατροί που δεν σου λένε ότι δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν, ότι δεν έχουμε τα μέσα, πηγαίνετέ τον στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερη κλινική σε όλη τη Θεσσαλονίκη», καταγγέλλει πολίτης.

Άλλος υποστήριξε πως «Αναρωτιέμαι πώς λειτουργεί ακόμα. Άθλιες εγκαταστάσεις, καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι στους ηλικιωμένους, ανύπαρκτη υγειονομική φροντίδα στον χώρο, εκμεταλλευτές (πληρώναμε ακόμα και το νερό)».

Άλλες αξιολογήσεις πολιτών που μοιράστηκαν την θλιβερή εμπειρία τους:

Η παράνομη συνταγογράφηση

Εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές, η νοσηλεία των ασθενών εκεί και η συνταγογράφηση χημειοθεραπειών. Συνταγογραφούσαν φάρμακα χημειοθεραπείας σε ανθρώπους που δεν εμφάνιζαν κάποια κακοήθεια. Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ ακριβά και αναμένεται περαιτέρω έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς τα συνταγογράφησαν και αν πράγματι χορηγήθηκαν.

Μεταξύ άλλων ερευνάται και αν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώριση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κάτι.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η λειτουργία που φέρεται να ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές ξεκινά από το 2022.

Ο έλεγχος του 2025 και η εισήγηση για λουκέτο

Το 2025 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με προηγούμενες συστάσεις. Στις αρχές του 2026 ανακλήθηκε η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και στη συνέχεια η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή λειτουργίας, παρά την εισήγηση της Επιτροπής. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι για τις ενέργειες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΙΣΘ ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές

Κατόπιν του ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) -ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της- ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του.

Να σημειωθεί ότι ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως, διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί ΜΟΝΟ τα ιατρεία και όχι τις κλινικές».