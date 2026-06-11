Οι φίλοι του Μουντιάλ, όπως φαίνεται, κάθε τέσσερα χρόνια «κόβουν» το σεξ και αφιερώνονται στα ματς και στα στοιχήματα για τις αγαπημένες τους ομάδες.

Τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στους γάμους και τις σχέσεις τους, αφού κάθε ημέρα έχει τουλάχιστον δύο αγώνες, με αποτέλεσμα οι άνδρες του σπιτιού να κάθονται πίσω από την τηλεόραση μέχρι το πρωί, εγκαταλείποντας τις συντρόφους τους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, οι επιδόσεις των ανδρών σε συχνότητα επαφών με τη σύντροφό τους από την αρχή του Μουντιάλ σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, είναι οι μισές.

Αντιθέτως, στις γυναίκες είναι ιδιαιτέρως ανεβασμένες, στοιχείο που περιπλέκει τα πράγματα.

«Το εύλογο συμπέρασμα είναι πως, αφού οι άνδρες μείωσαν τις επαφές τους λόγω ποδοσφαιροπληξίας, ενώ οι γυναίκες είχαν ίδιες ή και καλύτερες επιδόσεις την περίοδο αυτή, οι γυναίκες θα έπαιζαν εκτός γηπέδου, τις ώρες που οι άνδρες έπαιζαν εντός», λέει ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σημειώνεται ακόμη ότι πέρα από το Μουντιάλ το οποίο είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, που όλοι οι άνδρες περιμένουν με ανυπομονησία, έρευνες του εξωτερικού δείχνουν ότι η συχνότητα των επαφών μεταξύ των ζευγαριών μειώνεται και στις αθλητικές Κυριακές, καθώς και σε μεγάλες διοργανώσεις. Όπως φαίνεται, οι άνδρες όλου του πλανήτη, παύουν να ενδιαφέρονται για σεξ, αν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα.

Οι γυναίκες «παίζουν» εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ

Οι ειδικοί του Ανδρολογικού Ινστιτούτου σημειώνουν τους λόγους της γυναικείας απιστίας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Η εκδίκηση της αμαζόνας

Η ομαδική υστερία των ανδρών στη θέα ενός αθλητικού αγώνα, ξυπνά μνήμες πανάρχαιες, όπως φόβους των γυναικών για κλοπές και βιασμούς στην ιστορία της ανάπτυξης των δύο φύλων.

Οι μνήμες αυτές γίνονται κανονικός εφιάλτης, καθώς οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με την συνειδητοποίηση, ότι ο σύντροφός τους είναι η συνέχεια αυτής της αρχαίας συνήθειας της βίας κατά των γυναικών. Το φεμινιστικό γονίδιο ξυπνά, και έρχεται η εκδίκηση της αμαζόνας, η οποία πολύ απλά είναι η απιστία στον άνδρα τους.

Οι φραστικές υπερβολές των ανδρών που συνδέονται με το σεξ

Όταν οι άνδρες παίζουν ή παρακολουθούν έναν αθλητικό αγώνα ξεστομίζουν εκφράσεις, κυρίως ατοπίες, οι οποίες συνδέονται με το σεξ.

Σύμφωνα με τον χειρουργό ουρολόγο ανδρολόγο, συνεργάτη του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, Χρήστο Φλιάτουρα,«οι φραστικές αυτές υπερβολές θα έκαναν και τον Ντεσάντ να κοκκινίσει. Τα, δε, σαδομαζοχιστικά σχόλια θα υπέβαλαν στο μαρτύριο της αμφιβολίας για το πρωτότυπο του έργου του και τον βαρόνο Μάζωχ, συγγραφέα του βιβλίου».

Οπτική διέγερση των γυναικών

Η αρρενωπότητα συνδέεται με την τεστοστερόνη και την επιθετικότητα. Τα ιδρωμένα γυμνασμένα αρσενικά που κυνηγούν τη νίκη, μεταφράζονται στον εγκέφαλο των γυναικών με τις «μάχες» στα κρεβάτια.

Η εγκατάλειψη της συντρόφου

Ο Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών τονίζει πως το διάστημα του Μουντιάλ, η γυναίκα νιώθει μια βαθιά εγκατάλειψη, μια αδιαφορία, η οποία την οδηγεί σε πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Ακόμη, σημειώνεται πως οι γυναίκες την περίοδο των αθλητικών αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετατρέπονται σε «υπηρέτες» του ανδρός τους και των φίλων του, οι οποίοι έχουν κάνει το σαλόνι, γήπεδο. Για τους παραπάνω λόγους, φαίνεται πως οι γυναίκες κατευθύνονται προς την απιστία.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, η αρρενωπότητα, η οποία είναι ταυτισμένη με την πατριαρχία, δηλαδή την εξουσία, κυριαρχεί στις κοινωνίες και είναι το απόλυτο αφροδισιακό για την κατάκτηση του θηλυκού από το αρσενικό.

Ωστόσο, αν η γυναίκα νιώθει εγκατάλειψη, σύμφωνα με τις έρευνες, θα στραφεί στην απιστία και αυτό δεν αναμένεται να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.