Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου (4/7) περαστικοί στην περιοχή του Υμηττού, καθώς εντόπισαν έναν άνδρα απαγχονισμένο. Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε να κρέμεται από ένα δέντρο, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν αμέσως την περιοχή γύρω από τον ιερό ναό, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του θανάτου

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο το σενάριο της αυτοχειρίας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς αναφέρεται πως στο σημείο εντοπίστηκε και ένα σημείωμα.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα δώσει τις τελικές απαντήσεις για το συμβάν που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.