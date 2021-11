ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΑΝΑΤΟΙ = 31.014 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 2.890.600 (έως τις 20 Νοεμβρίου 2021)

Από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών EudraVigilance

από τον Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

28 Νοεμβρίου 2021

Επιμέλεια κειμένου:

Κλεάνθης Γρίβας

https://vaccineimpact.com/2021/31014-deaths-2890600-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/

Η EudraVigilance είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο αναφέρονται οι παρενέργειες των φαρμάκων στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Σ’ αυτόν, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021 αναφέρθηκαν 31.014 θάνατοι και 2.890.600 παρενέργειες (από τις οποίες το 50% σοβαρές) μετά τη λήψη «εμβολίων» COVID-19.

«Με τον όρο σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια χαρακτηρίζεται κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση η οποία ή οδηγεί σε θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα».

Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4 «ΕΜΒΟΛΙΩΝ»-COVJID (έως 20/11/2021)

Ημερομηνία Άδειας (EUA) «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΗΠΑ Ε.Ε. PFIZER 14.526 1.323.370 570.901 12-11-2020 21-12-2020 ASTRA ZENECA 6.145 1.075.335 557.549 ΠΟΤΕ 01-02-2021 MODERNA 8.518 390.163 189.769 17-12-2020 06-01-2021 J & J (JANSSEN) 1.825 101.732 36.973 27-02-2021 11-03-2021

*Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε αναφορές που υποβλήθηκαν στην EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές ενδέχεται επίσης να έχουν γίνει και στις βάσεις δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών της του συστήματος VAERS των ΗΠΑ και του συστήματος Κίτρινης Κάρτας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι θάνατοι ομαδοποιούνται κατά συμπτώματα και ορισμένοι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε πολλαπλά συμπτώματα.

Ε.Ε.: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ε.Ε. (έως) ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 20-03-2021 4.576 199.213 15-04-2021 6.662 299.065 17-04-2021 7.766 330.218 24-04-2021 8.430 354.177 08-05-2021 10.570 405.259 22-05-2021 12.184 1.196.190 05-06-2021 13.867 1.354.336 05-07-2021 17.503 1.687.527 17-07-2021 18.928 1.823.219 14-08-2021 21.766 2.074.410 28-08-2021 23.252 2.189.537 11-09-2021 24.526 2.317.495 20-11-2021 31.014 2.890.600

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1% ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η αναφορά των θανάτων και των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων, σε όλα τα Συστήματα Αναφοράς Παρενεργειών, γίνεται προαιρετικά από τους υγειονομικούς και τους πολίτες. Η προοαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών των εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 1%-13% των σοβαρών παρενεργειών. Οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό μικρότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η καταγραφή και η επεξεργασία των αναφορών των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη γίνεται από έναν συνεργάτη της Health Impact News στην Ευρώπη, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση που ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς αυτό το έργο.

• Στους πίνακες υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

• Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό των θανάτων.

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ

PFIZER: Συνολικές παρενέργειες (έως τις 20/11/2021)

Θάνατοι: 14.526 - Παρενέργειες 1.323.370

«εμβόλιο» mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2, Comirnaty )

337.450 Γενικές διαταραχές & αντιδράσεις στο σημείο χορήγησης – 4.118 θάνατοι

225.032 Διαταραχές νευρικού συστήματος - συμπ. 1.556 θάνατοι

164.885 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - συμπ. 179 θάνατοι

110.658 Γαστρεντερικές διαταραχές -συμπ. 585 θάνατοι

62.414 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 125 θάνατοι

57.013 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου - συμπ. 1.617 θάνατοι

53.108 Λοιμώξεις και προσβολές -συμπ. 1561 θάνατοι

43.949 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 5 θάνατοι

40.230 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 2.128 θάνατοι

35.826 Διαταραχές αίματος & λεμφικού συστήματος - συμπ. 207 θάνατοι

34.678 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 626 θάνατοι

33.067 Υπό Έρευνα - συμπ. 451 θάνατοι

24.225 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπ. 174 θάνατοι

20.443 Οφθαλμικές διαταραχές - συμπ. 32 θάνατοι

20.222 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, διαδικαστικές επιπλοκές - συμπ. 240 θάνατοι

17.995 Διαταραχές αυτιών και λαβυρίνθων - συμπ. 10 θάνατοι

14.528 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 76 θάνατοι

9.103 Διαταραχές του μεταβολισμού και διατροφής - συμπ. 249 θάνατοι

4.667 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - συμπ. 224 θάνατοι

4.797 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις - συμπ. 60 θάνατοι

2.765 Κοινωνικές συνθήκες - συμπ. 19 θάνατοι

1.851 Εγκυμοσύνη, λοχεία, περιγεννητικές καταστάσεις - συμπ. 55 θάνατοι

1.502 Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων - συμπ. 75 θάνατοι

1.217 Ενδοκρινικές διαταραχές - συμπ. 5 θάνατοι

1.163 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεων και πολύποδων) – επιδείνωση ή πρόκληση - συμπ. 114 θάνατοι

376 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές συμπ. 33 θάνατοι

206 Λόγω προβληματικών προϊόντων – συμπ. 2 θάνατοι

MODERNA: Συνολικές παρενέργειες (έως τις 20/11/2021)

Θάνατοι: 8.518 - Παρενέργειες: 390.163

«εμβόλιο» mRNA-1273 (κωδικός CX-024414)

104.720 Γενικές και στο σημείο χορήγησης - συμπ. 2.986 θάνατοι

66.320 Διαταραχές του νευρικού συστήματος συμπ. 823 θάνατοι

47.355 Διαταραχές μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - συμπ. 174 θάνατοι

32.091 Γαστρεντερικές διαταραχές - συμπ. 326 θάνατοι

20.963 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 76 θάνατοι

17.235 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου - συμπ. 914 θάνατοι

14.668 Λοιμώξεις και προσβολές - συμπ. 782 θάνατοι

12.657 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 915 θάνατοι

9.640 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 319 θάνατοι

8.227 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - συμπ. 94 θάνατοι

8.158 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, διαδ. επιπλοκές - συμπ. 162 θάνατοι

8.061 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 7 θάνατοι

7.117 Υπό Έρευνα - συμπ. 143 θάνατοι

7.100 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 142 θάνατοι

5.731 Οφθαλμικές διαταραχές - συμπ. 29 θάνατοι

4.698 Διαταραχές του αυτιού και λαβυρίνθου - συμπ. 2 θάνατοι

3.703 Διαταραχές του μεταβολισμού και της διατροφής συμπ. 206 θάνατοι

3.820 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 16 θάνατοι

2.277 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - συμπ. 164 θάνατοι

1.769 Κοινωνικές συνθήκες - συμπ. 36 θάνατοι

1.374 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις - συμπ. 78 θάνατοι

722 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις συμπ. 6 θάνατοι

644 Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων συμπ. 40 θάνατοι

531 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) - επιδείνωση ή πυροδότηση - συμπ. 67 θάνατοι

348 Ενδοκρινικές διαταραχές - συμπ. 3 θάνατοι

156 Συγγενείς, και γενετικές διαταραχές - συμπ. 6 θάνατοι

78 Λόγω προβληματικών προϊόντων - συμπ. 2 θάνατοι

ASTRAZENECA: Συνολικές παρενέργειες (έως τις 20/11/2021)

Θάνατοι: 6.145 - Παρενέργειες: 1.075.335

«εμβόλιο» AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)

283.288 Δ. Γενικές και Δ. στο σημείο χορήγησης – συμπ. 1.469 θάνατοι

221.536 Διαταραχές του νευρικού συστήματος συμπ. 958 θάνατοι

159.668 Δ. μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού συμπ. 94 θάνατοι

102.402 Γαστρεντερικές διαταραχές συμπ. 312 θάνατοι

49.247 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού συμπ. 48 θάνατοι

37.980 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου συμπ. 735 θάνατοι

32.441 Λοιμώξεις και προσβολές συμπ. 413 θάνατοι

26.696 Αγγειακές διαταραχές συμπ. 437 θάνατοι

23.611 Υπό έρευνα συμπ. 150 θάνατοι

19.933 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπ. 58 θάνατοι

19.128 Καρδιακές διαταραχές συμπ. 696 θάνατοι

18.919 Οφθαλμικές διαταραχές - συμπ. 29 θάνατοι

15.124 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού συμπ. 2 θάνατοι

13.124 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος συμπ. 248 θάνατοι

12.669 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου συμπ. 3 θάνατοι

12.358 Δηλητηρίαση, διαδικαστικές επιπλοκές συμπ. 177 θάνατοι

12.369 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής συμπ. 91 θάνατοι

4.834 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος συμπ. 29 θάνατοι

4.031 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές συμπ. 58 θάνατοι

1.498 Κοινωνικές συνθήκες συμπ. 6 θάνατοι

1.404 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις συμπ. 25 θάνατοι

950 Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων συμπ. 60 θάνατοι

624 Νεοπλάσματα καλοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) συμπ. 22 θάνατοι

597 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπ. 4 θάνατοι

521 Δ. λοχείας, κύησης και περιγεννητικές καταστάσεις συμπ. 12 θάνατοι

195 Συγγενείς οικογενειακές και γενετικές διαταραχές - συμπ. 8 θάνατοι

188 Λόγω προβληματικών προϊόντων - συμπ. 1 θάνατος

JOHNSON & JOHNSON: Συνολικές παρενέργειες (έως τις 20/11/2021)

Θάνατοι: 1.825 - Παρενέργειες: 101.732

«εμβόλιο» AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)

26.871 Γενικές διαταραχές και Δ. στο σημείο χορήγησης – συμπ. 488 θάνατοι

20.097 Διαταραχές του νευρικού συστήματος συμπ. 197 θάνατοι

14.897 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - συμπ. 43 θάνατοι

8.500 Γαστρεντερικές διαταραχές συμπ. 75 θάνατοι

4.766 Έρευνες συμπ. 103 θάνατοι

4.315 Λοιμώξεις και προσβολές συμπ. 143 θάνατοι

3.617 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου - συμπ. 234 θάνατοι

3.140 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 140 θάνατοι

3.094 Διαταραχές του δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 8 θάνατοι

2.059 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 6 θάνατοι

1837 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 155 θάνατοι

1407 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 16 θάνατοι

1351 Οφθαλμικές διαταραχές - συμπ. 7 θάνατοι

1033 Διαταραχές αυτιού και λαβυρίνθου - συμπ. 2 θάνατοι

986 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - συμπ. 40 θάνατοι

920 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, διαδικαστικές επιπλοκές – συμπ. 18 θάνατοι

690 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις - συμπ. 54 θάνατοι

625 Διαταραχές μεταβολισμού και της διατροφής - συμπ. 45 θάνατοι

445 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 9 θάνατοι

417 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - συμπ. 22 θάνατοι

319 Κοινωνικές συνθήκες - συμπ. 4 θάνατοι

121 Διαταραχές του ήπατος και χοληφόρων - συμπ. 11 θάνατοι

69 Ενδοκρινικές διαταραχές - συμπ. 1 θάνατος

54 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) (πυροδότηση ή επιδείνωση) - συμπ. 3 θάνατοι

41 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις - συμπ. 1 θάνατος

35 Συγγενείς και γενετικές διαταραχές

26 Λόγω προβληματικών προϊόντων