Ολλανδία: «Εγκληματική βία» τα επεισόδια από διαδηλωτές κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Ο Oλλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε «εγκληματικά» τα επεισόδια που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθησαν εκατοντάδες άτομα έπειτα από τα επεισόδια κατά τα οποία διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες -και σε μια περίπτωση μαχαίρια- εναντίον των αστυνομικών, ενώ σε μια άλλη περίπτωση πυρπόλησαν ένα κέντρο ιχνηλάτησης του Covid-19. Οι διαδηλωτές προειδοποίησαν μάλιστα ότι θα υπάρξει και συνέχεια.

«Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με διαδηλώσεις, αυτή είναι εγκληματική βία και ως τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε» είπε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους έξω από το γραφείο του στη Χάγη. Χθες ξέσπασαν συγκρούσεις με αστυνομικούς και λεηλασίες σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Update: Curfew has started in the Netherlands. Dutch police checks if people do obey the rules. Images from highway A2. pic.twitter.com/T0dvsgYynP