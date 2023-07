Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκλεισε μετά από αναφορές για εκρήξεις η γέφυρα της Κριμαίας - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

💥 Due to the explosion of the Crimean bridge, Putin urgently gathers the Security Council, according to z-channels. Earlier, Shoigu promised immediate “attacks on decision-making centers” in the event of an attack on Crimea.



