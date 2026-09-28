Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Νότια Ασία, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και οι εκτεταμένες κατολισθήσεις των τελευταίων τριών ημερών άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 56 νεκρούς στη βορειοανατολική Ινδία (Ούταρ Πραντές) και άλλους 12 στο γειτονικό Νεπάλ, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις των Αρχών των δύο χωρών.

Στην πολυπληθέστερη ινδική πολιτεία, την Ούταρ Πραντές των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών απέδωσε τον τραγικό απολογισμό σε «εξαιρετικά ισχυρές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της». Εκτός από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, η κρατική υπηρεσία έκανε λόγο για τεράστιες υλικές ζημιές, με περισσότερες από χίλιες κατοικίες να έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Αν και η περιοχή δοκιμάζεται ετησίως από τα ακραία φαινόμενα κατά την περίοδο των μουσώνων (από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο), η φετινή ένταση είναι πρωτοφανής. Μόνο το διάστημα από την Παρασκευή έως την Κυριακή, ο όγκος της βροχής άγγιξε τα 66,5 χιλιοστά, όταν ο μέσος όρος για ολόκληρη την περίοδο είναι μόλις 7,6 χιλιοστά. Όπως εξηγείται στη σχετική ανακοίνωση, ένα «βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης έφτασε στο εσωτερικό της χώρας και ενέτεινε τις κατακρημνίσεις σε όλη την περιοχή».

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στον αγροτικό τομέα, με τις καλλιέργειες να έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και τους αγρότες να εκφράζουν φόβους για καθυστέρηση της επόμενης σοδειάς. Παράλληλα, στην ανατολική ινδική πολιτεία Οντίσα, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης των ποταμών ανάγκασε τις Αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα περισσότερους από 70.000 κατοίκους από πεδινές περιοχές, όπως μεταδίδει το δίκτυο NDTV. Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε γέφυρες, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο της δημοφιλούς τουριστικής περιοχής Ντέβκουντ.

Νέα δοκιμασία για το Νεπάλ

Βορειότερα, στα Ιμαλάια, το Νεπάλ βρίσκεται ξανά στο έλεος της φύσης, με τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις να σφυροκοπούν τη χώρα, η οποία δεν έχει προλάβει καν να συνέλθει από την πρόσφατη τραγωδία.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σάντι Μάχατ, εκπρόσωπος της αρχής αντιμετώπισης καταστροφών, επιβεβαίωσε τις νέες απώλειες: «Από την Πέμπτη, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφές οφειλόμενες στις βροχές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι επτά ακόμη άτομα αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί για την τύχη δέκα ορειβατών και οδηγών, όλοι υπήκοοι Νεπάλ, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε τη βάση Χίμλουνγκ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου, η χώρα βίωσε μια βιβλική καταστροφή με σαρωτικές ξαφνικές πλημμύρες που θύμιζαν τσουνάμι. Το φαινόμενο, που πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα, άφησε πίσω του τον εφιαλτικό αριθμό των 1.400 νεκρών και 5.700 αγνοουμένων.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στη Νότια Ασία τα τελευταία χρόνια, συσχετίζοντας άμεσα αυτή την επιδείνωση με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.