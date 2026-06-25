Σε κατάσταση σοκ και εκτεταμένης καταστροφής βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό, εξαιρετικά ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 700, με τους φόβους για αύξηση των θυμάτων να παραμένουν έντονοι.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) προειδοποίησε ότι ο σπάνιος αυτός «διπλός» σεισμός ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες «μεγάλου εύρους» και χιλιάδες θανάτους.

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Το χρονικό της διπλής δόνησης

Οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας αλυσιδωτές καταρρεύσεις κτηρίων και γενικευμένο πανικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών και σημειώθηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας), με εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας.

Ο κύριος σεισμός έγινε μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα και ήταν 7,5 βαθμών. Το εστιακό του βάθος ήταν εξαιρετικά μικρό (10 χιλιόμετρα) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 45 χιλιόμετρα μακρύτερα από τον πρώτη.

Έκτοτε, η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη, με περισσότερους από 20 ισχυρούς μετασεισμούς να δοκιμάζουν τις ήδη επιβαρυμένες δομές.

En venezuela, un tipo estaba escapando de su departamento por el terremoto

Y a cada piso que bajaba el edificio se hacia mas y mas mierda pic.twitter.com/fgLKaR2PKn — ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026

Εικόνες χάους στο Καράκας – Ισοπεδώθηκε 22ώροφη πολυκατοικία

Στην πρωτεύουσα Καράκας, η κατάσταση παραμένει δραματική. Στη συνοικία Αλταμίρα, ανταποκριτές και φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) έγιναν μάρτυρες της κατάρρευσης μιας 22ώροφης πολυκατοικίας. Εθελοντές και διασώστες σκαρφαλώνουν στα συντρίμμια, επιχειρώντας να απεγκλωβίσουν επιζώντες μέσα στο σκοτάδι, την ώρα που συγγενείς αγνοουμένων κραυγάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων.

«Ήταν απίστευτο, πράγματα άρχισαν να πέφτουν… Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, ήταν φρικτό», περιγράφουν έντρομοι αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόταν σε καταστήματα και γραφεία της πόλης.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, επιβεβαίωσε τις καταρρεύσεις κτηρίων στην πρωτεύουσα και γνωστοποίησε πως διακόπηκε άμεσα η τροφοδοσία φυσικού αερίου για την αποφυγή εκρήξεων και ατυχημάτων. Παράλληλα, καταγράφονται εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ οι δρόμοι είναι στρωμένοι με θραύσματα γυαλιών. Χιλιάδες πολίτες αρνούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και διανυκτερεύουν στους δρόμους, υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Ανησυχία επικρατεί και για την κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο και έχουν πληθυσμό άνω των 400.000 κατοίκων, καθώς η εικόνα εκεί δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Παράλυση των υποδομών – Κλειστό το αεροδρόμιο

Η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας την επ’ αόριστον αναστολή της λειτουργίας των σχολείων και του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, διέκοψε τη λειτουργία του το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στη Μαϊκετία (περίπου 40 χλμ. από το Καράκας), λόγω σοβαρότατων δομικών ζημιών. Βίντεο που δημοσιοποίησαν τοπικοί αξιωματούχοι δείχνουν τμήματα της οροφής του τερματικού σταθμού να έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες ταξιδιώτες να τρέχουν πανικόβλητοι.

Διεθνής αντίκτυπος

Οι σεισμοί ήταν τόσο ισχυροί που έγιναν αισθητοί μέχρι και τη γειτονική Κολομβία και την πρωτεύουσά της, Μπογοτά, η οποία απέχει 1.000 χιλιόμετρα. Οι κολομβιανές αρχές διευκρίνισαν πάντως πως δεν συντρέχει κίνδυνος για τις δικές τους ακτές στην Καραϊβική.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εξέδωσε αρχικά σήμα κινδύνου για δυνητικά καταστροφικά κύματα τσουνάμι στο Πουέρτο Ρίκο, τις Παρθένες Νήσους και τα νησιά Αρούμπα, Κουρασάο και Μπονέρ, το οποίο ωστόσο αποσύρθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, καθώς η απειλή υποχώρησε.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν

Την πλήρη ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social» τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 25 Ιουνίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράμμισε το μέγεθος της καταστροφής, κάνοντας λόγο για μεγάλο αριθμό θυμάτων, παρά το γεγονός ότι οι Αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε επίσημο απολογισμό.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες τον ευχαρίστησε για το μήνυμά του.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Σε πλήρη συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, η αμερικανική διπλωματία έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας «Χ» ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε στενή και διαρκή «επαφή» με τις Αρχές της Βενεζουέλας, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων για τη στήριξη των σεισμοπαθών.

Δείτε βίντεο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου:

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

So many buildings have been damaged during the M7.1 earthquake that hit Venezuela. No word on casualties yet but looking at this, it doesn’t look good. Also reports of landslides. pic.twitter.com/BCoMR1sRfY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

🚨BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI — The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026

BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5. Major damage to buildings. pic.twitter.com/0tAOcqrTcW — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 24, 2026

Whole streets just gone after the earthquake in Venezuela. The damage is catastrophic and the casualty count is going to be horrific.pic.twitter.com/CCyMBri2R4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026