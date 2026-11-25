Χωρίς τυμπανοκρουσίες αποφάσισε ο Λευκός Οίκος να αποσύρει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις προτάσεις για διμερείς επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ σκόπευε να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι διαδοχικοί κύκλοι επαφών κατέδειξαν πως η ρωσική πλευρά δεν συγκινείται από την προοπτική συνεργασίας με τις ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και των αερομεταφορών.

Την αλλαγή πλεύσης στην αμερικανική διπλωματία φέρνουν στο φως οι Financial Times, επικαλούμενοι πέντε αξιωματούχους με γνώση των διεργασιών. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατέστησαν σαφές στους Ευρωπαίους εταίρους τους ότι τα οικονομικά ανταλλάγματα δεν αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα της πρότασης που απευθύνει η Ουάσιγκτον στη Ρωσία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή στη στρατηγική των ΗΠΑ, οι οποίες επιχείρησαν να δελεάσουν το Κρεμλίνο με κοινά οικονομικά οφέλη προκειμένου να σιγήσουν τα όπλα. Ωστόσο, η ρωσική ηγεσία δείχνει αποφασισμένη να θέσει τις γεωπολιτικές και εδαφικές της αξιώσεις πάνω από κάθε επενδυτικό δέλεαρ.

Το σχέδιο Κούσνερ για Nord Stream, πετρέλαιο και τιτάνιο

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και πρόσωπο-κλειδί στις διαβουλεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας, πόνταρε εξαρχής στην οικονομική σύγκλιση ως μέσο εξομάλυνσης των σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαν πέσει στο τραπέζι συγκεκριμένα σενάρια για την επόμενη μέρα του πολέμου, τα οποία θα συνέδεαν τα αμερικανικά και ρωσικά συμφέροντα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν η είσοδος αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά projects, καθώς και συμπράξεις στην παραγωγή τιτανίου — ενός στρατηγικού μετάλλου απαραίτητου για την αεροναυπηγική βιομηχανία.

Επιπλέον, είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο συμμετοχής Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, που τροφοδοτούσαν τη Γερμανία πριν από τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters τον περασμένο Οκτώβριο, στις επαφές αυτές συμμετείχαν κορυφαία στελέχη και από τις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Κούσνερ. Όλες αυτές οι κινήσεις σχεδιάστηκαν ως δέλεαρ για να καμφθεί η ρωσική ακαμψία στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τη ρωσική πλευρά»

Αν και οι πρώτες αντιδράσεις Ρώσων αξιωματούχων άφηναν περιθώρια αισιοδοξίας, η συνέχεια διέψευσε τις προσδοκίες της Ουάσιγκτον. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η Μόσχα δεν μετακινήθηκε ούτε βήμα από τις σκληρές της θέσεις για τη λήξη της σύγκρουσης, αξιώνοντας την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και την επιβολή όρων που το Κίεβο απορρίπτει ως «απαράδεκτους».

Αυτή η αδιαλλαξία ανάγκασε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να παραδεχτούν ότι τα οικονομικά κίνητρα έπεσαν στο κενό. «Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφημερίδα πηγή που παρακολουθεί στενά τις συνομιλίες. Κατά συνέπεια, η επιχειρηματική ατζέντα εγκαταλείφθηκε, αφού αποδείχθηκε ανίκανη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η προηγούμενη κίνηση καλής θέλησης με το ρωσικό ντίζελ

Η αναθεώρηση της αμερικανικής τακτικής έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να παγώσει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις που αφορούσαν τα ρωσικά καύσιμα.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ προχώρησαν στη χαλάρωση των περιορισμών, εξασφαλίζοντας ως αντάλλαγμα τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Τα μέτρα αυτά είχαν αρχικά επιβληθεί για να στερήσουν από το Κρεμλίνο πολύτιμους πόρους που χρηματοδοτούν την πολεμική του μηχανή.

Η κίνηση εκείνη εντασσόταν σε μια ευρύτερη στρατηγική «μαστιγίου και καρότου», όπου η οικονομική διευκόλυνση συνδυαζόταν με τη διπλωματική πίεση. Τα νεότερα δεδομένα, ωστόσο, επιβεβαιώνουν πως η Μόσχα δεν σκοπεύει να ανταλλάξει τους στρατηγικούς της στόχους με εμπορικές παραχωρήσεις.

Το αδιέξοδο των εδαφικών διεκδικήσεων

Ο παραμερισμός των επιχειρηματικών σχεδίων από τον Λευκό Οίκο αναδεικνύει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το βαθύ αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι προσπάθειες για την ειρήνευση στην περιοχή.

Από τη μία πλευρά, η Ρωσία θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση την αναγνώριση εδαφικών τετελεσμένων εις βάρος της Ουκρανίας, παράλληλα με αυστηρούς περιορισμούς στις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου. Από την άλλη, η ουκρανική ηγεσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ρύθμιση ακρωτηριάζει την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Με τις δύο πλευρές να παραμένουν οχυρωμένες πίσω από εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, η αμερικανική διαμεσολάβηση καλείται πλέον να αναζητήσει νέα εργαλεία πίεσης, καθώς η επιχειρηματική διπλωματία αποδείχθηκε ανεπαρκής.