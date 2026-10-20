Σε στάση αναμονής κρατά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το Κίεβο, καθώς, σύμφωνα με αποκάλυψη της Washington Post, δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για την παράδοση των κρίσιμων πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Τα εν λόγω συστήματα αεράμυνας θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία προκειμένου να αποκρούσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η καθυστέρηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία από πολλούς αναλυτές, καθώς συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φείδεται δημοσίων επικρίσεων κατά της ουκρανικής ηγεσίας, δείχνει παράλληλα διατεθειμένος για μια πιο στενή προσέγγιση με τη Μόσχα.

Ο ρόλος του Πενταγώνου και η έγκριση Χέγκσεθ

Βάσει των πληροφοριών της αμερικανικής εφημερίδας, οι πύραυλοι Patriot που προορίζονται για τα ουκρανικά εδάφη προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από αποθέματα τρίτων συμμαχικών χωρών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή πρόκειται για οπλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής, οι σχετικές συμβάσεις ορίζουν ρητά πως οποιαδήποτε μεταπώληση ή παραχώρησή τους προϋποθέτει την τελική έγκριση της Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος αναφέρουν πως ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν έχει απορρίψει επίσημα τα αιτήματα, ωστόσο η γραφειοκρατική διαδικασία για την έγκρισή τους έχει «παγώσει». Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως άλλες μορφές αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας συνεχίζουν να ρέουν κανονικά προς την Ουκρανία.

Στα όριά της η ουκρανική αεράμυνα

Η κατάσταση στο πεδίο προδιαγράφεται εξαιρετικά κρίσιμη ενόψει του βαρύ χειμώνα. Ήδη από το καλοκαίρι το Κίεβο εκπέμπει σήμα κινδύνου για τα αποθέματα των Patriot. Ουκρανός αξιωματούχος εκμυστηρεύτηκε μάλιστα την περασμένη εβδομάδα πως έχουν απομείνει «μόνο μερικοί» πύραυλοι στα ουκρανικά οπλοστάσια.

Αυτή η εξέλιξη δυσχεραίνει αφάνταστα το έργο της αεράμυνας απέναντι στο σφυροκόπημα της Μόσχας, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και υποσταθμούς, με προφανή στόχο να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και το κρύο. Η ταχύτητα των βαλλιστικών πυραύλων καθιστά την αναχαίτισή τους αδύνατη χωρίς τη συνδρομή προηγμένων συστημάτων όπως οι Patriot. Την ίδια ώρα, η γενικότερη παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και ειδικότερα η πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν, έχει επιβαρύνει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης διεθνώς.

Αιχμές Ζελένσκι – «Δύσκολο να εξηγηθούν οι αποφάσεις»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε λόγο για αποφάσεις που είναι «δύσκολο να εξηγηθούν», αναφερόμενος τόσο στις καθυστερήσεις των εξοπλισμών, όσο και στην ελλιπή, όπως τη χαρακτήρισε, ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών από τους συμμάχους για επερχόμενες επιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στο Telegram τη Δευτέρα (19/10), με αφορμή το μπαράζ 16 βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, ο Ζελένσκι διαμαρτυρήθηκε για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης. Μάλιστα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση: «Πρέπει να αποκαλούμε τον επιτιθέμενο, επιτιθέμενο και να βοηθάμε την Ουκρανία να προστατεύσει ζωές». Όπως υπογράμμισε, είναι άρνηση της πραγματικότητας να παρεμποδίζονται οι παραδόσεις αεράμυνας, την ίδια ώρα που η Μόσχα εκμεταλλεύεται τις όποιες καθυστερήσεις και παραθυράκια στην επιβολή των κυρώσεων.