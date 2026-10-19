Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά τα πρωτοφανή επεισόδια των τελευταίων ημερών, που οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις αλλά και στον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων. Εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης, οι Αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα σε περιοχές του Παρισιού και σε πολλές μεγάλες πόλεις, ενώ υπάρχουν και φωνές για άμεση εμπλοκή του στρατού.

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν και στην Ιταλία, ειδικά στο Μιλάνο αλλά και σε άλλες πόλεις, κάτι που οδήγησε την κυβέρνηση Μελόνι να λάβει την απόφαση για ανάπτυξη 500 σρατιωτών στην ιταλική πρωτεύουσα, για την τήρηση της τάξης.

Στην Αλβανία πάλι, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και μία εβδομάδα, τόσο στα Τίρανα όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Κινητοποιήσεις, για την ώρα μικρότερες, σημειώνονται και σε άλλες χώρες, ωστόσο υπάρχει έντονος φόβος για κατάσταση «ντόμινο» στην Ευρώπη, με άγνωστη κατάληξη…

Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαδηλώσεων τη νύχτα σε περιοχές του Παρισιού και σε πολλές μεγάλες πόλεις

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ εξέδωσε σειρά αποφάσεων, με τις οποίες απαγορεύονται οι διαδηλώσεις από απόψε το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας ενώ σε ορισμένους τομείς, όπως στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 23.00 και μετά.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται επίσης σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στη Λιόν, τη Λιλ και τη Νίκαια.

Στο Παρίσι η απαγόρευση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται αυστηρά στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ (Πλατεία Δημοκρατίας) και στον τομέα της Λεζ Αλ (Les Halles).

«Η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πάντως δεν ισχύει για τους κατοίκους που μπορούν να αποδείξουν «με οποιονδήποτε τρόπο», ότι το σπίτι τους βρίσκεται στις περιοχές αυτές, για τους εργαζόμενους που έχουν την υποχρέωση να μεταβούν εκεί για να εργαστούν, για τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης και τους καταστηματάρχες.

Η απαγόρευση των διαδηλώσεων αφορά ένα μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας, αφού περιλαμβάνει επίσης τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο, το υπουργείο Εσωτερικών, την Εθνοσυνέλευση, το Ματινιόν, τη Γερουσία την πλατεία Χρηματιστηρίου, την πλατεία Βαστίλης και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Covid-19, απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παρίσι από το 1961», είπε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στο κανάλι France 5.

Στη Λυόν, η αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων για απόψε το βράδυ στο κέντρο της πόλης και απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Στη βόρεια Γαλλία, στη Λιλ, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά μόνο τους ανήλικους σε ορισμένους «τομείς» της πόλης. Παρόμοιο μέτρο, που αφορά αποκλειστικά τους ανήλικούς, ανακοίνωσε και ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί.

Εν τω μεταξύ σε προφανή «κρίση πανικού» βρίσκεται το γαλλικό πολιτικό σύστημα, το οποίο επιχειρεί να καταδείξει τουλάχιστον επικοινωνιακά, πως ελέγχει την κατάσταση και πως καταφέρνει να συντονίσει θεσμούς, Κράτος και πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να τιθασευτεί το πρωτοφανές κύμα βίας που ενέσκηψε στην χώρα.

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Κυριακή το βράδυ, το πολιτικό σύστημα έδειξε πως τελεί σε κατάσταση έντονης ανασφάλειας. Παρά τα «Ζήτω Η Γαλλία» και «Ζήτω η Δημοκρατία» του Εμανουέλ Μακρόν, με τα οποία ολοκλήρωσε το διάγγελμά του, κανείς δεν ήταν πεπεισμένος την Κυριακή το βράδυ πως η χώρα είναι σε θέση να αναδιοργανωθεί και να εξέλθει από την κρίση.

Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού: «Κατεβάστε τον στρατό!»

Είναι απολύτως χαρακτηριστικό και ιστορικά πρωτοφανές ότι ο Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού ζήτησε μαζί με την απαγόρευση κυκλοφορίας και την ανάπτυξη του στρατού με την αφοπλιστικά αχαρακτήριστη φράση «Γιατί όχι τον στρατό;», προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Μιλάμε για έναν εκλεγμένο Σοσιαλιστή Δήμαρχο και όχι για κάποιο στέλεχος της Άκρας Δεξιάς.

Ο σοσιαλιστής λοιπόν Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού (Paris Centre), το οποίο περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα διαμερίσματα της πρωτεύουσας – μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από τις λεηλασίες και τις καταστροφές αυτό το Σαββατοκύριακο – ζήτησε από την Κυριακή την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, «ακόμη και, γιατί όχι; την κινητοποίηση του στρατού» για να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων σκηνών, παρόλο που «προφανώς δεν είναι το ιδανικό». «Υπήρξε απίστευτη καταστροφή, ακόμη και στην κορύφωση των «Κίτρινων Γιλέκων» δεν είχαμε ζήσει τέτοια καταστροφή σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο», δικαιολογήθηκε ο αιρετός αξιωματούχος λίγες ώρες αφότου ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε την εφαρμογή «στοχευμένων» και «τοπικών» απαγορεύσεων κυκλοφορίας για την προστασία των καταστημάτων μετά τις λεηλασίες και τα βίαια επεισόδια.

Ο πολιτικός πανικός φαίνεται πως έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε ο νέος εκλεγμένος ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ραφαέλ Γκυκσμάν, ζήτησε το πρωί της Δευτέρας μια «εξαιρετικά αυστηρή» απάντηση από τις Αρχές, απέναντι στα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

«Πρέπει να δείξουμε ότι το Κράτος Δικαίου δεν είναι αδυναμία, ότι η Δημοκρατία δεν είναι ανήμπορη», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης. «Έχουμε συμμορίες που δρουν ανενόχλητες στην καρδιά των πόλεών μας. Πώς εξηγείται ότι υπάρχει τόσο λίγο προσωπικό αστυνομίας στο πεδίο; Πώς εξηγείται αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας; Θα χρειαστεί να δράσουμε με εξαιρετικά αυστηρό τρόπο, δεν πρέπει να τρέμει το χέρι μας», τόνισε εμφατικά. «Πρέπει όσοι έχουν ταυτοποιηθεί, να αναζητηθούν, να κυνηγηθούνε, να πάμε να τους βρούμε στα σπίτια τους, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της Δικαιοσύνης», επέμεινε.

Εμφύλιος στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά

Ο Γκλουκσμάν κατηγόρησε επίσης τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτη του αριστερού πολιτικού σχήματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ότι αποτελεί «το σκαλοπάτι για την άκρα δεξιά», καθώς είναι «ανίκανος να καταδικάσει ξεκάθαρα» αυτές τις βιαιότητες και «έχει ποντάρει στο χάος, εδώ και χρόνια. Διότι ποιος θα επωφεληθεί από αυτό το χάος, αν όχι η κυρία Λεπέν; Δεν θα υπάρξει επανάσταση. Αντίθετα, αυτό που θα υπάρξει είναι μια τόσο βαθιά επιθυμία για τάξη, ώστε κινδυνεύουμε να χάσουμε το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία».

Ο ίδιος ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν έθεσε υπό αμφισβήτηση τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ σχετικά με την άκρα Αριστερά: «Αν ο πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε πρόσωπο που θέλει να οργανώσει την αταξία, πρέπει να κατονομάσει και να αποδείξει την κατηγορία του», είπε.

Με ανάρτησή του στο « X», ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας απάντησε στον επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος κατηγορεί, για άλλη μια φορά, το «κίνημα της άκρα αριστεράς» ότι θέλει να σπείρει «βαθιά εκτροπή» και «ακόμη και να θέσει εν αμφιβόλω το χρονοδιάγραμμα των Προεδρικών Εκλογών και τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών», όπως δήλωσε εξερχόμενος από τη διυπουργική επιτροπή κρίσης.

«Ως υποψήφιος, εκφράζω την έκπληξή μου, διότι δεν άκουσα κανέναν να μιλά γι’ αυτό, ούτε κατ’ ιδίαν, ούτε δημόσια, ούτε σε κανένα σύνθημα διαδήλωσης οπουδήποτε», απάντησε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, του οποίου το κίνημα κατηγορείται από πολλούς πολιτικούς αξιωματούχους, ακόμη και εντός της κυβέρνησης, ότι υποθάλπει τη βία.

«Αν ο πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε πρόσωπο που θέλει να οργανώσει την εκτροπή, πρέπει να κατονομάσει και να αποδείξει την κατηγορία του. Διαφορετικά, ας ζητήσει συγγνώμη, ας σωπάσει και ας σταματήσει να υποδαυλίζει την αταξία όπως κάνει ο ίδιος, ο νομάρχης της αστυνομίας του Παρισιού και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είχε τουλάχιστον την εντιμότητα να υποβάλει την παραίτησή του», η οποία ως γνωστόν απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία τη Δευτέρα το πρωί.

Είναι φανερό πως από το πρωί της Δευτέρας, η ηγέτης της γαλλικής Ακροδεξιάς και υποψήφια για τις Προεδρικές Εκλογές σε ένα εξάμηνο από σήμερα Μαρίν Λεπέν, μπορεί να λέει και να δείχνει ευχαριστημένη. Τα πάντα δουλεύουν γι’ αυτήν, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία. Η πρωτοφανής βία, οι λεηλασίες και οι μαζικές καταστροφές μόνον τα επιχειρήματα της Άκρας Δεξιάς ενισχύουν, και μόνον τα σχέδια της Μαρίν Λεπέν για την εκλογή της στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ευνοούν.

Νέος γύρος διαμαρτυριών στη Γαλλία: Στους δρόμους ξανά τα «Κίτρινα Γιλέκα» και οι νέοι

Εν τω μεταξύ, ένα νέο κύμα διαδηλώσεων βρίσκεται στα σκαριά στη Γαλλία, ως συνέχεια των σφοδρών εντάσεων που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η κοινωνική αναταραχή δείχνει να κλιμακώνεται, με φόντο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», εκμεταλλευόμενα τη μαζική συμμετοχή των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσαν ένα πρόγραμμα διαδοχικών κινητοποιήσεων. Οι πρώτες διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί για τις 24 και τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής, μέχρι τη μεγάλη πανεθνική εκδήλωση της 5ης Νοεμβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας 17octobregiletjaune.net, την οποία συντονίζουν συλλογικότητες όπως η «Bloquons tout» στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί χάρτης με δεκάδες σημειακές δράσεις ανά τη χώρα. Ο εκδότης του ιστότοπου, Μπενζαμέν Μπαλ, υπογράμμισε ότι παρότι ο αρχικός σχεδιασμός εστίαζε στη νοεμβριανή κινητοποίηση, η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, επέβαλε την άμεση συνέχιση των δράσεων βήμα-βήμα.

Παράλληλα, το μέτωπο των διαμαρτυριών διευρύνεται με τη συμμετοχή της νεολαίας. Μαθητικοί και φοιτητικοί φορείς καλούν σε κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καταλήψεις για την Πέμπτη 22 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Λυκείων, εκπροσωπώντας μαθητές από δεκάδες πόλεις, δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει τις πιέσεις προς την Κυβέρνηση.

Από την πλευρά τους, τα «Κίτρινα Γιλέκα» χαρακτήρισαν «κενό περιεχομένου» το πρόσφατο τηλεοπτικό μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ζητώντας παράλληλα επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με την παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους.

Η κορύφωση της αντιπαράθεσης αναμένεται στις 5 Νοεμβρίου. Για την ημέρα αυτή έχει εξαγγελθεί πανεθνική γενική απεργία, στην οποία συμμετέχουν πέντε μεγάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, καθώς και τα Σωματεία των σιδηροδρομικών, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στην αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών που υποτίμησαν το μέγεθος της κινητοποίησης αποδίδουν οι αρχές το «χάος» της 17ης Οκτωβρίου

Πριν από την κινητοποίηση του Σαββάτου κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας διαβεβαίωναν ότι η 17η Οκτωβρίου «δεν θα ήταν η μεγάλη νύχτα». Ακολούθησε χάος, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να κατηγορούνται για αυτήν την άνευ προηγουμένου αστοχία.

Από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την Κυριακή, μέχρι τον πρωθυπουργό σήμερα και τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Λοράν Νουνιές και Ζεράλντ Νταρμανέν, όλοι παραδέχτηκαν την «αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών» και την «έλλειψη πρόβλεψης».

Οι υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι στην περιφέρεια θα διαδήλωναν 150.000 άνθρωποι και στο Παρίσι 80.000. Τελικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, ήταν 550.000, εκ των οποίων 110.000 στην πρωτεύουσα. Όμως, κατά κύριο λόγο, πολλές πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν, η Μασσαλία, η Λιμόζ, μετατράπηκαν σε θέατρο δράσης βανδάλων και πλιατσικολόγων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Ένα πραγματικό χάος, ένα «μπάχαλο», όπως το αποκάλεσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Υπήρξαν αστοχίες στις υπηρεσίες πληροφοριών (…) Η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών είναι κορυφαία στον αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, είναι ισχυρή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, είναι σημαντική απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις, αλλά, προφανώς, δεν ξέρει να πολεμά σωστά την ακροαριστερά», είπε ο Ζεράλντ Νταρμανεν, ο οποίος ηγείται του υπουργείου Εσωτερικών εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Ήδη, κατά τη διάρκεια του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» το φθινόπωρο του 2018, η κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει την κλίμακα της κινητοποίησής τους, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ επειδή δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός συντονισμός και οργάνωση των διαδηλώσεων αυτών.

Το ίδιο συνέβη και κατά τις αστικές ταραχές τον Ιούνιο του 2023, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο του Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, από αστυνομικό. Κάθε φορά, οι υπηρεσίες πληροφοριών υποτιμούσαν το μέγεθος των κινητοποιήσεων.

Την περασμένη Πέμπτη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών εξηγούσαν ότι «αναμένονταν επεισόδια» στις πορείες στο Παρίσι και σε μεγάλες πόλεις. «Πορείες τις οποίες το ακροαριστερό κίνημα θα επιδιώξει πιθανώς να οδηγήσει σε εκτροπή» μέσω επιθέσεων στις δυνάμεις της τάξης και «απόπειρας καταστροφών» εναντίον των συμβόλων της εξουσίας, ανέφερε εκείνη η ενημέρωση, που δεν περιλάμβανε ακριβή ποσοτικά δεδομένα.

Αυτό το έλλειμμα αξιολόγησης των κινημάτων οφείλεται «στην απώλεια της κουλτούρας της πληροφορίας», με τη διάλυση, το 2008, της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών (RG) και την αποχώρηση πολλών στελεχών του τομέα, εκτίμησε ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουν εξαφανιστεί οι πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπους (…) Τους λείπουν τα νομικά εργαλεία, ιδίως για να παρακάμψουν την κρυπτογράφηση των εφαρμογών μηνυμάτων, τους λείπει προσωπικό, επειδή δεν αρκεί να παρακολουθείς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει και να επαληθεύεις αυτά που γράφουν για να ξέρουν οι δυνάμεις τις τάξης τι να περιμένουν», πρόσθεσε.

«Υπήρχαν πάρα πολλές ψευδείς ειδήσεις» στα δίκτυα, «φυλλάδια παραγόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα επαληθεύουμε όλα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνει την ικανότητα ανάλυσής μας», ανέφερε ωστόσο μια πηγή από υπηρεσία ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες διαπίστωσαν επίσης, αλλά δυσκολεύτηκαν να το αξιολογήσουν, ότι αυτό το κίνημα είχε απήχηση στους μαθητές του Λυκείου και στους νέους των λαϊκών συνοικιών.

«Και όλα πήγαν στραβά». Οι νέοι των συνοικιών κατέβηκαν μαζικά (στον δρόμο), δίνοντας «καύσιμο» στις κινητοποιήσεις. Αυτή η συμμαχία μεταξύ της (εξωκοινοβουλευτικής) ακροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και των νέων των συνοικιών είναι εντελώς πρωτοφανής», συνέχισε.

Το δίκτυο TikTok έπαιξε επίσης έναν «πρωτοφανή ρόλο επιταχυντή», όπως και το Telegram, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε μια αστυνομική πηγή. Άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο για «αυθόρμητη και μη οργανωμένη έκρηξη οργής».

Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για την τήρηση της τάξης

Την ενίσχυση της ασφάλειας στο Μιλάνο, με τη διάθεση 500 στρατιωτών, προωθεί ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό διάταγμα, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αστυνομικούς και καραμπινιέρους οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές και προχθεσινές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

«Απαιτείται μια έξυπνη και σε βάθος ανάλυση και πρέπει να υπάρξει προσεκτική επιτήρηση, ικανή να αντιμετωπίσει τη βία η οποία μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες. Ένα δεδομένο το οποίο θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης», υπογράμμισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, η συγκεκριμένη εξέλιξη πυροδότησε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του, μέσω αναρτήσεων στα μέρα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «πολιτική νίκη» του κόμματός του και τονίζοντας πως η κυβέρνηση περνά «από τις δεσμεύσεις στην πράξη».

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

Εκτάκτως στο υπουργικό συμβούλιο τα νέα μέτρα

Της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είχε προηγηθεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, με αντικείμενο τη δημόσια ασφάλεια, υπό την προεδρία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η άμεση προώθηση των νέων κανόνων.

Πέρα από την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης «Ασφαλείς Δρόμοι», με την προσθήκη προσωπικού στο Μιλάνο, το διάταγμα φέρνει σημαντικές αλλαγές στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επέκταση του μέτρου της προληπτικής προσαγωγής σε ανηλίκους, η λήψη στοχευμένων μέτρων κατά της νεανικής εγκληματικότητας και των συμμοριών, καθώς και η επιβολή απαγόρευσης συναθροίσεων σε άτομα που εμπλέκονται σε επεισόδια, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Στα χνάρια της Γαλλίας η Ιταλία

Σημειώνεται ότι η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας στα αστικά της κέντρα, θυμίζοντας τις πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία. Μετά από ένα διήμερο εκτεταμένων βανδαλισμών, επιθέσεων και λεηλασιών στην καρδιά του Μιλάνου, η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας, με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων καταστολής.

Βίντεο από τα πρόσφατα επεισόδια:

Το χρονικό των επεισοδίων και η έκταση των ζημιών

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν το Σάββατο με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, ωστόσο γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Το ιστορικό κέντρο του Μιλάνου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν ομάδες νεαρών, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και χώρους εστίασης. Οι δυνάμεις της αστυνομίας απάντησαν με τη χρήση χημικών και αντλιών νερού, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε πρόωρα η πρόσβαση των επισκεπτών στον Καθεδρικό Ναό (Duomo).

Αντίστοιχα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν και την Κυριακή στη Μπολόνια, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Πρωτοφανής συμμετοχή ανηλίκων στις συλλήψεις

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ANSA αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για την Ιταλία. Μόνο από τις επιχειρήσεις της Κυριακής οδηγήθηκαν στις αστυνομικές Αρχές 271 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα (220 άτομα) ήταν ανήλικοι. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 32 συλλήψεις (οι 23 αφορούσαν ανηλίκους) και δεκάδες προληπτικές κρατήσεις, ενώ κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν 14 αστυνομικοί.

Το φαινόμενο των «μαράντσα» και τα κοινωνικά δίκτυα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες, πολλοί από τους οποίους είναι έφηβοι, ακόμη και 12 ή 13 ετών, συντονίζουν τις επιθέσεις τους σε ελάχιστο χρόνο μέσω πλατφορμών όπως το Telegram.

Στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται ο όρος «μαράντσα», που περιγράφει ομάδες περιθωριοποιημένων νέων των αστικών προαστίων. Αν και δεν πρόκειται για οργανωμένο πολιτικό κίνημα, η συμπεριφορά τους συνδυάζει την κοινωνική οργή με την τάση προβολής των καταστροφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης

Η Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα, τονίζοντας πως η διαμαρτυρία αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά η καταστροφή των πόλεων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Η κυβερνητική στρατηγική προσανατολίζεται στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και στην αυστηροποίηση των διώξεων για ανηλίκους.

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση και κοινωνικοί φορείς επισημαίνουν ότι η καταστολή δεν αρκεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η στεγαστική κρίση και ο αποκλεισμός των νέων.

Ευρύτερες διαστάσεις και προειδοποιήσεις για συνέχεια

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στο Μιλάνο, καθώς εντάσεις σημειώθηκαν επίσης στο Τορίνο, την Μπολόνια και άλλες πόλεις του βορρά.

Την ίδια στιγμή, νεοεμφανιζόμενες ομάδες απευθύνουν καλέσματα για συνέχιση των κινητοποιήσεων, ενώ επαγγελματικές ομάδες, όπως οι μεταφορείς, προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων για τις τιμές των καυσίμων.

Η Ιταλία εισέρχεται έτσι σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η διατήρηση της δημόσιας τάξης καλείται να συμβαδίσει με την κοινωνική συνεννόηση.

Αλβανία: Σε κλοιό επεισοδίων τα Τίρανα – Εκατοντάδες τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Συμπληρώνεται μία εβδομάδα έντονων κινητοποιήσεων στην Αλβανία, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών επεισοδίων. Οι δρόμοι των Τιράνων έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, καθώς οι διαμαρτυρίες συνοδεύονται από ρίψεις εμπρηστικών μηχανισμών, εκτεταμένη χρήση χημικών, εστίες φωτιάς και φθορές σε κυβερνητικές υποδομές.

Βαρύς ο απολογισμός των συγκρούσεων

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επεισοδίων στην αλβανική πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας αποτυπώνει την ένταση της κρίσης. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 290, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 186 στελέχη της αστυνομίας. Παράλληλα, οι αρχές προχωρούν σε συνεχείς προσαγωγές συμμετεχόντων στα επεισόδια.

#Albania 🇦🇱: Clashes continue between protesters and police forces in various places, including the capital, #Tirana. Seemingly Albanian Police using Katmerciler “TOMA” Water Cannons donated by #Turkey 🇹🇷. Some of the water cannons were attacked with Molotov cocktails. https://t.co/At676YRMEm — War Noir (@war_noir) October 19, 2026

Από τα φοιτητικά αιτήματα στην απαίτηση για παραίτηση της κυβέρνησης

Κινητήριος δύναμη των κινητοποιήσεων αποτελεί η νεολαία και κυρίως η φοιτητική κοινότητα, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε για την υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το υψηλό κόστος φοίτησης. Ωστόσο, το κύμα δυσαρέσκειας έλαβε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, με τους διαδηλωτές να αξιώνουν πλέον την αποχώρηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα από την ηγεσία της χώρας.

Στόχος κυβερνητικοί στόχοι και αστυνομικά τμήματα

Η βία κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών έβαλαν στο στόχαστρο το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε εμπορικά καταστήματα και δημόσια κτίρια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης τα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε σε αστυνομική υπηρεσία των Τιράνων, όταν άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν με πέτρες και βόμβες μολότοφ, προκαλώντας τον τραυματισμό δέκα αστυνομικών που βρίσκονταν στο κτίριο.

Εκτεταμένη χρήση μέτρων καταστολής

Για την αποκατάσταση της τάξης, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου επιστράτευσαν υδροφόρα οχήματα, δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και πλαστικά βλήματα, ενώ καταγγέλλεται και η χρήση γκλομπ κατά διαδηλωτών.

Οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει εικόνες χάους με φλεγόμενους κάδους απορριμμάτων, βεγγαλικά και καπνογόνα. Ανάμεσα στα περιστατικά ξεχωρίζει η παρουσία ενός ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα φέροντας την αλβανική σημαία, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Ανένδοτος ο Ράμα: «Καμία διαπραγμάτευση με τους βίαιους»

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα καταδίκασε απερίφραστα τη βία κατά των σωμάτων ασφαλείας και των δημόσιων υποδομών, τονίζοντας ότι ξεπεράστηκαν τα εσκαμμένα.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αστυνομικούς αξιωματικούς, ο Αλβανός πρωθυπουργός κάλυψε πλήρως τις ενέργειες της αστυνομίας. Κρατώντας μια πέτρα που εκτοξεύτηκε κατά των αρχών, ξεκαθάρισε πως η πολιτεία δεν πρόκειται να συνδιαλλαγεί με όσους ασκούν βία, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με κατάρρευση του κράτους. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, χαρακτήρισε την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα ως ευθεία παραβίαση των «κόκκινων γραμμών».

Οικονομικά κίνητρα στην Αστυνομία και αυστηρές προειδοποιήσεις

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών του, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.500 ευρώ για τους αστυνομικούς που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επεισοδίων, ενώ δεσμεύτηκε για μισθολογικές αυξήσεις από τις αρχές του 2027.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους γονείς ανήλικων διαδηλωτών που προκαλούν καταστροφές, σημειώνοντας ότι θα επωμιστούν το οικονομικό κόστος. Όσον αφορά τους φοιτητές που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις, ανέφερε ότι ενδέχεται να χάσουν την κρατική μέριμνα για τις σπουδές τους. Πάντως, οι προαναγγελθείσες αυτηρές ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους.

Ακύρωση διπλωματικών υποχρεώσεων

Λόγω της σοβαρότητας των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας, ο Έντι Ράμα αναγκάστηκε να ακυρώσει το προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι του στη Βιέννη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Αυστριακό Καγκελάριο.