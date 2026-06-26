Οικογενειακή τραγωδία στην Νέα Υόρκη με θύματα γιαγιά, μητέρα και τέσσερα εγγόνια έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

Αδιανόητες είναι οι νέες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την έρευνα των αστυνομικών Αρχών. Η 64χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με την κόρη της και τα τέσσερα εγγόνια της στην πολιτεία της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι τους δηλητηρίασε όλους.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι της 64χρονης Amy Steadman «υποδεικνύει ξεκάθαρα» ότι η ίδια «εμπλέκεται» στους θανάτους της κόρης της, Sarah Myers, 44 ετών, και των τεσσάρων παιδιών της: της Harper, 13 ετών, του Hudson, 11 ετών, και των 10χρονων διδύμων Gavin και Gracelynn, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Mechanicville, Bill Rabbitt.

Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται ότι δηλητηριάστηκαν, πιθανόν σε κατάσταση αμόκ. Ο λόγος που η Amy το έκανε αυτό είναι επειδή ο πατέρας τους κέρδισε πρόσφατα την κηδεμονία τους και δεν μπορούσε να το αντέξει.

Γιαγιά, μητέρα και τέσσερα μικρά παιδιά βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη οικογένεια.

«Υπάρχουν στοιχεία που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα τα οποία δείχνουν σκόπιμη δηλητηρίαση, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων», δήλωσε ο Rabbit στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής κάποιου άλλου ατόμου.

«Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου ενός χειρόγραφου σημειώματος και άλλων έμμεσων αποδεικτικών στοιχείων, υποδηλώνουν έντονα ότι η Amy προκάλεσε τους θανάτους», είπε, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγές δήλωσαν στο Channel 13 ότι στα παιδιά έγινε ένεση με ναρκωτικές ουσίες, καθώς βρέθηκαν σύριγγες μέσα στο σπίτι της γιαγιάς.

Σημειώνεται πως όλοι τους είχαν πεθάνει αρκετές ημέρες πριν εντοπιστούν από την αστυνομία. Ένας ανήσυχος γείτονας ήταν που είχε να δει την 64χρονη για αρκετές ημέρες και κάλεσε τις Αρχές.

Τα σώματα βρίσκονταν σε τόσο προχωρημένη σήψη που οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να τα αναγνωρίσουν αμέσως.

Η γιαγιά φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη δυσαρέσκεια και κακία αφού ο πατέρας των εγγονιών της, Brady Harmon, είχε λάβει πρόσφατα την κηδεμονία των παιδιών για δύο μήνες, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη, ανέφεραν πηγές στο Channel 13 News.

Ο πατέρας, ο οποίος έχει να δει τα παιδιά από το 2019, προετοιμαζόταν με ενθουσιασμό για την άφιξή τους στο σπίτι του στη Γιούτα, μέχρι που οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του για να του ανακοινώσουν τα οδυνηρά νέα την Τρίτη.

«Από εκεί που έλεγα “θα δω τα παιδιά μου”, πήγα στο “δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου ποτέ”», είπε ο πατέρας. «Ελπίζω να πάνε στην κόλαση. Συμβαίνουν πράγματα, αλλά τίποτα σαν κι αυτό».

Ο Harmon κατηγόρησε την δολοφονημένη πρώην σύζυγό του ότι του κρατούσε τα παιδιά μακριά, επιτρέποντάς του μόνο περιστασιακές κλήσεις μέσω FaceTime. Τώρα επιθυμεί να θάψει τα παιδιά του στη Γιούτα. «Τα θέλω όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη μητέρα τους», δήλωσε στην Times Union ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και θα χρειαστεί «σημαντικό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί εντελώς».

Πηγή: New York Post