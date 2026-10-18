Ένας Ρωμααιοκαθολικός ιερέας που τελούσε την απογευματινή θεία λειτουργία στη νοτιοδυτική πλευρά του Εκουαδόρ (Ισημερινός) έχασε τη ζωή του, όταν ένας σταυρός έπεσε πάνω του.

Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποιούσε ο Ναός της Παναγίας της Αιώνιας Βοήθειας. Ο ιερέας που τραυματίστηκε θανάσιμα, ονομαζόταν Πατρίσιο Σάντσες.

Το βιντεοληπτικό υλικό από τη λειτουργία που έγινε το βράδυ του Σαββάτου δείχνει έναν βαριά κατασκευασμένο σταυρό να αποκολλάται από τον τοίχο πάνω από την Αγία Τράπεζα και να χτυπά τον ιερέα στο κεφάλι την ώρα που τελούσε τη λειτουργία. Ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε την πτώση του.

Βίντεο από την πτώση του σταυρού την ώρα της λειτουργίας – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Πιστοί άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ η μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχιζόταν κανονικά. Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο για το συμβάν.

Ο Σάντσες ανήκε στο Τάγμα του Πανάγιου Λυτρωτή, ένα Ρωμααιοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που ιδρύθηκε το 1732 και έχει παρουσία σε 80 χώρες.