Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του κινεζικού ομίλου Evergrande, Σου Τζιαγίν (γνωστός και ως Χούι Κα Γιαν), σηματοδοτώντας μία από τις πλέον ηχηρές δικαστικές εξελίξεις στην παρατεταμένη κρίση της εγχώριας αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, το δικαστήριο της Σενζέν επέβαλε στον πρώην ισχυρό άνδρα πρόστιμο, στερήθηκε δια βίου τα πολιτικά του δικαιώματα και διέταξε την κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας.

Η δικαστική απόφαση συνοδεύτηκε από βαριά οικονομικά πλήγματα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Στον όμιλο Evergrande επιβλήθηκε πρόστιμο 8,82 δισ. γιουάν (1,12 δισ. ευρώ), ενώ η Evergrande Real Estate καλείται να καταβάλει 7 δισ. γιουάν (890 εκατ. ευρώ).

Ο Σου Τζιαγίν είχε ήδη δηλώσει ένοχος από τον Απρίλιο για οκτώ βαριές κατηγορίες, οι οποίες περιελάμβαναν κατάχρηση κεφαλαίων, απάτη κατά τη συγκέντρωση επενδυτικών πόρων και παράνομη ιδιοποίηση δημόσιων καταθέσεων.

Στην ίδια υπόθεση κρίθηκαν ένοχοι ακόμη πέντε ανώτεροι διοικητικοί παράγοντες του ομίλου, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από έξι έως 18 έτη μαζί με χρηματικά πρόστιμα.

Η εξέλιξη αυτή σφραγίζει την πτώση ενός ανθρώπου που κάποτε ενσάρκωνε το «κινεζικό όνειρο», ανερχόμενος από τη φτώχεια στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου.

Η Evergrande, αποτελώντας για χρόνια πυλώνα της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Κίνα, λύγισε υπό το βάρος συσσωρευμένων υποχρεώσεων ύψους 300 δισ. δολαρίων και κήρυξε πτώχευση το 2021, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συστημική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Παρά την αυστηρότητα των ποινών, διεθνείς αναλυτές και ειδικοί εκτιμούν ότι η καταδίκη αυτή δύσκολα θα προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανακούφιση ή κάλυψη των ζημιών στους εγχώριους και ξένους πιστωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με τις βαρύτατες συνέπειες του ναυαγίου.