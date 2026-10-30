Την πόρτα της εξόδου από το αμερικανικό Πεντάγωνο είδε ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια, ο οποίος κατείχε την κορυφαία θέση στρατιωτικού σχεδιασμού στις ΗΠΑ, μετά την ομολογία του ότι διέρρευσε άκρως απόρρητες πληροφορίες για την Ουκρανία και το Ιράν σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Η αποπομπή του διατάχθηκε προσωπικά από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας πάταξης των διαρροών από υψηλόβαθμα στελέχη.

Η ομολογία μετά από τέσσερις αποτυχίες στον ανιχνευτή ψεύδους

Σύμφωνα με εσωτερική έκθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο Σίλβια αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο αναγκάστηκε να ομολογήσει μέσω βιντεοσκοπημένης κατάθεσης, αφού προηγουμένως είχε «πιαστεί» σε τέσσερις διαδοχικές εξετάσεις με τον ανιχνευτή ψεύδους. Ο ίδιος παραδέχτηκε τη «μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών» και παρέδωσε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο στους ερευνητές για ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση.

Κρυπτογραφημένα μηνύματα και ραντεβού σε εστιατόρια

Το χρονικό των διαρροών φέρεται να ξεκινά τον Ιούνιο του 2025. Οι επαφές του αντιστράτηγου με τους δημοσιογράφους γίνονταν κυρίως μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal. Ωστόσο, όταν σε έναν από τους δημοσιογράφους (ο οποίος μάλιστα συνέγραφε σχετικό βιβλίο) ανακλήθηκε η άδεια πρόσβασης στο Πεντάγωνο, οι συναντήσεις μεταφέρθηκαν σε εστιατόριο της αλυσίδας Silver Diner στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Εκεί, ο Σίλβια φέρεται να μετέφερε προφορικά απόρρητα δεδομένα σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ιδιόχειρες σημειώσεις που είχε κρατήσει προηγουμένως διαβάζοντας διαβαθμισμένες εκθέσεις. Καμία από αυτές τις επαφές δεν είχε εγκριθεί ή ελεγχθεί από το Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του Πενταγώνου.

Τα «διαγραμμένα» ίχνη για το Ιράν

Οι Αμερικανοί ερευνητές στέκονται ιδιαίτερα στην επικοινωνία που αφορούσε τον φάκελο του Ιράν. Ο στρατηγός υποστήριξε ότι διέγραψε «κατά λάθος» ολόκληρο το ιστορικό συνομιλιών (μηνύματα και κλήσεις) στο Signal με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ενώ ανέφερε πως δεν μπορούσε να θυμηθεί το ακριβές περιεχόμενο ενός μηνύματος που αφορούσε την Τεχεράνη. Παράλληλα, ομολόγησε πως αποτέλεσε ανώνυμη πηγή σε επικριτικό δημοσίευμα κατά της ηγεσίας του Πενταγώνου.

Εσωτερικός «εμφύλιος» στο Πεντάγωνο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στα υψηλά κλιμάκια των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπήρξαν καταγγελίες ότι ο ασκών καθήκοντα υπουργού Στρατού, Άνταμ Τέλε, επιχείρησε να πιέσει το επιτελείο ώστε να εκδοθεί ανακοίνωση στήριξης προς τον στρατηγό Σίλβια, προκειμένου να περιοριστεί η επικοινωνιακή ζημιά. Το γραφείο του Τέλε διέψευσε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «συντονισμένη εκστρατεία ψευδών με στόχο το χάος».