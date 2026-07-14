Μια νέα γενιά στελεχών εντάσσεται και επίσημα από σήμερα στο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Η επίσημη τελετή διαβεβαίωσης των νέων Μονίμων Υπαξιωματικών της Τάξης 2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή» στην περιοχή του Δελίκηπου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι οικογένειες των νέων Υπαξιωματικών, ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, η Ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, αντιπροσωπεία στελεχών, καθώς και αξιωματικοί και υπαξιωματικοί εν αποστρατεία.

Με την διαβεβαίωση τους, οι νέοι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που αποφοίτησαν από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), εντάσσονται και επίσημα στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς.