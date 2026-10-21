Νεκρός έπεσε από τα πυρά αστυνομικών στο Μεξικό ο 30χρονος Ερνέστο Ρασκόν, ο οποίος καταζητούνταν για τη δολοφονία του 42χρονου οδοντιάτρου του, Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον 30χρονο στην πόλη Άγουα Πριέτα, στην πολιτεία Σονόρα. Όταν τον εντόπισαν, εκείνος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο Ρασκόν τραυματίστηκε σοβαρά και, παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο σημείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η δολοφονία του οδοντιάτρου

Το έγκλημα είχε σημειωθεί στις 15 Οκτωβρίου, όταν ο 30χρονος επισκέφθηκε το οδοντιατρείο του 42χρονου στην πολιτεία Σονόρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρασκόν είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές οδοντιατρικές θεραπείες και φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος με την κατάσταση ενός δοντιού.

Την ημέρα της επίθεσης, φέρεται να ζήτησε να εξεταστεί χωρίς ραντεβού, όμως ο οδοντίατρος δεν μπορούσε να τον δεχθεί εκείνη τη στιγμή.

Η άρνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε την οργή του 30χρονου.

Τον περίμενε στο πάρκινγκ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον Ρασκόν να περιμένει τον οδοντίατρο στον χώρο στάθμευσης.

Όταν εντόπισε τον 42χρονο μέσα σε λευκό φορτηγάκι, φέρεται να τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Ο οδοντίατρος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 30χρονου.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Κατά την επιχείρηση σύλληψης στην Άγουα Πριέτα, ο Ρασκόν φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών.

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Ο ένας υπέστη επιφανειακό τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος, ο οποίος είχε καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα περιστατικά, μεταξύ άλλων για χρήση ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από τις μεξικανικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα ακριβή κίνητρα της δολοφονίας και τις συνθήκες της ένοπλης σύγκρουσης που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου.