Σε νέα δέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανάμεσα στις νότιες ακτές της και τις κατεχόμενες περιοχές της βόρειας Κύπρου προχώρησε η Τουρκία.

Η σχετική NAVTEX εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και αφορά τη διεξαγωγή ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, το οποίο θα πλαισιώνεται από τα συνοδευτικά Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici, για το διάστημα από τις 1 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Οι δώδεκα συντεταγμένες που ορίζονται στην ανακοίνωση σχηματίζουν έναν θαλάσσιο διάδρομο ο οποίος εκκινεί από την περιοχή του Ανεμουρίου (Anamur) στις τουρκικές ακτές και εκτείνεται προς τη βόρεια ακτογραμμή της Κύπρου, καταλήγοντας ανοιχτά της Κερύνειας.

Η συγκεκριμένη διάταξη ακολουθεί πιστά τον άξονα του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέσει το Ανεμούριο με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.

Το έργο, το συνολικό μήκος του οποίου φτάνει τα 101 χιλιόμετρα —με τα 97 εξ αυτών να διατρέχουν τον βυθό της Θάλασσας— είχε εξαγγελθεί παλαιότερα από τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.