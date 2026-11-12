Ένας ευκατάστατος γιατρός ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης του αιματηρού περιστατικού που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη (12/11), σε γυμναστήριο της Ουάσιγκτον, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς —συμπεριλαμβανομένου του δράστη— και τέσσερις τραυματίες.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης βρισκόταν σε έντονη αντιπαράθεση με την ένωση ιδιοκτητών του συγκροτήματος όπου διέμενε, εξαιτίας της εμφάνισης μαύρης μούχλας στο πολυτελές ρετιρέ του, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων, μια διαμάχη που φαίνεται πως πυροδότησε την επίθεση.

Η μήνυση για τη μούχλα και η ανάρτηση-προάγγελος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο δράστης, Δρ. Ματ Λάμπερτ, είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Ένωσης Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole» τον Μάρτιο του 2025. Στην αγωγή του υποστήριζε πως οι εργασίες συντήρησης στο κτίριο της Ουάσιγκτον —οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση σκαλωσιάς και προστατευτικών καλυμμάτων— προκάλεσαν την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της κατοικίας του.

Μόλις μία ημέρα πριν την επίθεση, την Τετάρτη, λογαριασμός στην πλατφόρμα X που συνδέεται με τον Λάμπερτ είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμά του στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, συνοδεύοντάς τες με το εξής σχόλιο: «Δύο χρόνια ζωής στην πολυτέλεια (και η αρχή έξι μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήριο, σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού και μαγείρεμα)».

Το χρονικό της επίθεσης και το θρίλερ της διαπραγμάτευσης

Το πρωί της Πέμπτης, ο γιατρός, ο οποίος διέμενε στον έβδομο όροφο του κτιρίου, κατέβηκε στο γυμναστήριο του ισογείου —όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περίπου 50 άτομα— και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, αφαιρώντας τη ζωή τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις (εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση).

Αμέσως μετά, επέστρεψε τρέχοντας στο διαμέρισμά του, όπου ταμπουρώθηκε. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο, με 13 σχολεία της περιοχής να τίθενται σε καθεστώς lockdown. Έπειτα από σχεδόν μία ώρα διαπραγματεύσεων με τις αρχές, ο Λάμπερτ έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το προφίλ του δράστη και οι αντιδράσεις

Στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Λάμπερτ συστηνόταν ως πιστοποιημένος ιατρός επειγόντων περιστατικών με κλινική εμπειρία άνω των είκοσι ετών, καθώς και ως στέλεχος στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας. Στο βιογραφικό του αναφερόταν η εξειδίκευσή του στους κανονισμούς υγειονομικής περίθαλψης, ενώ σημειωνόταν πως μοίραζε τη ζωή του ανάμεσα στα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια και τη συνοικία Λόγκαν Σέρκλ.

Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας και κάτοικος της περιοχής, ανέφερε πως οι προκαταρκτικές ενδείξεις δείχνουν ότι ο δράστης είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο εντός του γυμναστηρίου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενεργής δικαστικής διαμάχης για το κτίριο. «Είναι βαθιά θλιβερό και απολύτως παράλογο να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή εξαιτίας μιας διαφοράς που θα έπρεπε να έχει λυθεί με λογικό τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.