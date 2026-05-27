Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, καθώς ένα πρόωρο, πρωτοφανές για την εποχή κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει τη μία χώρα μετά την άλλη. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στο επίκεντρο της θερμικής εισβολής, μετρώντας ήδη 11 νεκρούς και δεκάδες πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με δέος τα θερμόμετρα να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ που κρατούσαν ακόμη και για έναν αιώνα, ενώ η κοινή γνώμη αναρωτιέται με τρόμο: αν η ήπειρος «ψήνεται» από τα τέλη Μαΐου, τι πρόκειται να συμβεί στην καρδιά του καλοκαιριού;

Ο «Θερμικός Θόλος»

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η αιτία για την πρόωρη αυτή κόλαση είναι το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» (heat dome). Πρόκειται για μια περιοχή εξαιρετικά υψηλής πίεσης, η οποία λειτουργεί σαν ένα γιγάντιο «καπάκι», παγιδεύοντας τις μάζες θερμού αέρα που καταφθάνουν από τη Βόρεια Αφρική και αναγκάζοντάς τις να θερμανθούν ακόμη περισσότερο πάνω από το έδαφος της Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα του φαινομένου είναι ήδη ορατά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: Στο Παρίσι ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 31,9°C, ενώ στη δυτική Γαλλία οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη και 35°C , θερμοκρασίες έως και 12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής. Συνολικά 13 περιοχές έχουν τεθεί σε συναγερμό για καύσωνα, κάτι που συμβαίνει Μάιο μήνα για πρώτη φορά από το 2004.

Το Λονδίνο «λιώνει» κάτω από θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 34°C, απειλώντας να σπάσουν το ιστορικό ρεκόρ Μαΐου των 32,8°C που κρατάει εδώ και 80 χρόνια.

Στα νότια, σε Ισπανία και Πορτογαλία η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική, με το θερμόμετρο να «φλερτάρει» ήδη με τους 38°C έως 40°C.

Τραγικός απολογισμός και σοκ στο Παρίσι

Το πρώτο ισχυρό σοκ ήρθε από τη γαλλική πρωτεύουσα, όταν ένας δρομέας έχασε τη ζωή του από θερμική εξάντληση κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, ενώ άλλοι δέκα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Συνολικά, οι γαλλικές και βρετανικές αρχές συνδέουν άμεσα τουλάχιστον 11 θανάτους με τις συνθήκες καύσωνα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών προς τους πολίτες να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο, να ενυδατώνονται και να προσέχουν τις ευπαθείς ομάδες, οι παραλίες και τα σιντριβάνια των πόλεων έχουν κατακλυστεί από κόσμο που αναζητά απεγνωσμένα λίγη δροσιά.