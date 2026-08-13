Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Τετάρτη στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ όπου ανήκε.

Το AH-64E Apache, επιθετικό ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ, «με βάση το Φορτ Χουντ», συνετρίβη «στη Σαλέιντο», στο κεντρικό Τέξας, και οι δύο χειριστές «επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ανέφερε η βάση με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Two individuals lost their lives when a U.S. Army Apache helicopter from Fort Hood crashed in Salado, Texas, on Wednesday, according to local authorities. pic.twitter.com/mEz7DTYVse — DeSota (@desota) August 12, 2026

Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν έγινε το δυστύχημα.

Στα μέσα Ιουνίου, βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter belonging to the 1st Cavalry Division crashed in central Texas on Wednesday afternoon. Its two crew-members have perished. The cause of the crash is yet to become known. pic.twitter.com/LfhSZyf1Z8 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 12, 2026