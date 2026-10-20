Καθώς η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία κλιμακώνεται λόγω των βίαιων επεισοδίων και των διαδηλώσεων, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η Μαρίν Λεπέν, ηγετικό πρόσωπο του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» (RN) και επικρατέστερη υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Παρότι ανάλογο χάος είχε ξεσπάσει, τόσο κατά το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018, όσο και κατά τις διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του 17χρονου αλγερινής καταγωγής το 2023, η σημερινή κρίση εκδηλώνεται μόλις έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν και τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, εκτινάσσοντας την πολιτική ένταση στα ύψη.

Το Reuters ανέφερε στις 19 του Οκτωβρίου ότι η λαϊκή αγανάκτηση, που έχει προκληθεί εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης της Παιδείας και του υψηλού κόστους διαβίωσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία των Αρχών να αντιδράσουν αποτελεσματικά, ενισχύει την εικόνα του Μακρόν ως Προέδρου σε «αποδρομή», και εκτιμά ότι η κατάσταση λειτουργεί υπέρ της ακροδεξιάς.

Ο Ζαν-Μπατίστ Μορό, πρώην βουλευτής και στενός συνεργάτης του Μακρόν, δήλωσε: «Η Λεπέν δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για την καμπάνια της», προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται απλώς για προετοιμασία του εδάφους, αλλά για έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων που έχει στρωθεί γι’ αυτήν».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν επικρατεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, με τις τρέχουσες εξελίξεις να δίνουν επιπλέον ώθηση στην υποψηφιότητά της.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Cluster17 που διενεργήθηκε πριν από τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, και δημοσιοποιήθηκε στις 19 του μηνός, η Λεπέν αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών τον ερχόμενο Απρίλιο, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον το 31% των ψήφων.

Ακολουθούν ισοψηφώντας στο 20% ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν της σκληρής αριστεράς («Ανυπότακτη Γαλλία» – LFI) και ο κεντρώος Εντουάρ Φιλίπ.

Στις 18 Οκτωβρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος προκάλεσε επικρίσεις και απογοήτευση τόσο εντός, όσο και εκτός του κόμματός του, καθώς σε διάγγελμά του δεν πρότεινε κανένα ουσιαστικό μέτρο, αρκούμενος σε εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Την ίδια ώρα, λίγες ώρες νωρίτερα, η Λεπέν δημοσίευσε δικό της τηλεοπτικό μήνυμα προς το έθνος, καταδικάζοντας τη βία και δεσμευόμενη για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης.

«Καταδικάζω τους ταραχοποιούς που εκμεταλλεύονται αυτή την οργή για να σπείρουν το χάος στις γαλλικές πόλεις», δήλωσε η Λεπέν, προσθέτοντας: «Σε έξι μήνες, ο γαλλικός λαός θα μπορεί να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο —αυτόν της αποκατάστασης της αυθεντίας και της ασφάλειας».

«Ακατάλληλη η Κυβέρνηση του Μακρόν»

Η εφημερίδα The New York Times (NYT) ανέφερε σε ρεπορτάζ της ότι η Λεπέν εκφώνησε την ομιλία της με δεμένα τα χέρια μπροστά από τη γαλλική σημαία, προβάλλοντας την εικόνα μιας «εκλεγμένης προέδρου», και ανέλυσε ότι «αυτή ήταν μια ημέρα πολιτικής ευκαιρίας για το RN, το οποίο προβάλλει ως το κόμμα που απελαύνει τους παράνομους μετανάστες και υπερασπίζεται τον νόμο και την τάξη».

Το ακροδεξιό κόμμα εκμεταλλεύτηκε τις ταραχές στη χώρα για να επιτεθεί τόσο στην Κυβέρνηση Μακρόν, όσο και στις δυνάμεις της σκληρής αριστεράς, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως το μοναδικό και «ισχυρό» κόμμα που θα προστατεύσει τη Γαλλία. Το επιχείρημά τους είναι ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη και αδυνατεί να εγγυηθεί τη δημόσια ασφάλεια, ενώ η σκληρή αριστερά υποκινεί τη βία και το χάος.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, Πρόεδρος του «Εθνικού Συναγερμού», εμφανίστηκε πριν από δύο ημέρες έξω από Αστυνομικό Τμήμα στο Παρίσι για να εκφράσει τη στήριξή του στους αστυνομικούς, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Επί δεκαετίες επιδείξαμε ανοχή στο έγκλημα, η αυθεντία εξασθένησε και αφοπλιστήκαμε ηθικά, ψυχολογικά και πρακτικά στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας. Τώρα πληρώνουμε το τίμημα».

Η εφημερίδα NYT επεσήμανε ότι η τακτική του RN απέναντι στα βίαια επεισόδια αντικατοπτρίζει τη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι ακροδεξιές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.