Σε πεδίο μεταπώλησης της λείας από τις πρόσφατες λεηλασίες καταστημάτων στη Γαλλία, στη διάρκεια των ημερών 17 και 18 Οκτωβρίου, εξελίσσονται δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Vinted, η Leboncoin και η eBay.

Χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν ύποπτες αγγελίες προϊόντα με περιγραφές που παρέπεμπαν ρητά στις ημερομηνίες των επεισοδίων και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Ενώπιον του φαινομένου, η γαλλική κυβέρνηση παρενέβη κατεπειγόντως, συγκαλώντας συνάντηση με τους εκπροσώπους των τεχνολογικών κολοσσών και ζητώντας την άμεση αφαίρεση των καταχωρίσεων και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η αποκάλυψη των αγγελιών και οι αγοραπωλησίες μέσω Snapchat

Οι λεηλασίες καταστημάτων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως στον ψηφιακό κόσμο.

Ήδη από το ίδιο βράδυ, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν και δημοσιοποίησαν στιγμιότυπα οθόνης από αγγελίες σε πλατφόρμες μεταπώλησης (όπως η Vinted, η Leboncoin και η eBay), οι οποίες προσέφεραν ολοκαίνουργια ρούχα, καλλυντικά και αρώματα σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις λιανικές.

Χαρακτηριστικά στοιχεία των αγγελιών:

Περιγραφές όπως «Μακιγιάζ από τις 17 Οκτωβρίου σε χαμηλές τιμές» υποδήλωναν ανοιχτά την προέλευση των εμπορευμάτων.

Παράλληλα με τους πωλητές, άλλοι χρήστες αναρτούσαν αγγελίες ζήτησης, γράφοντας «Ψάχνω καλλυντικά από τις 17» ή «Ψάχνω ρούχα ή παπούτσια από τις 17».

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο franceinfo, πολλοί πωλητές προέτρεπαν τους ενδιαφερόμενους να μεταφερθούν στην εφαρμογή Snapchat, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή εκτός του περιβάλλοντος και των μηχανισμών εποπτείας της Vinted.

Έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η πλειονότητα των συγκεκριμένων αγγελιών είχε εξαφανιστεί, χωρίς να αποσαφηνιστεί εάν αποσύρθηκαν από τις ίδιες τις πλατφόρμες ή από τους χρήστες.

Έως 5 χρόνια φυλάκιση και 375.000€ πρόστιμο

Η μεταπώληση αλλά και η αγορά προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα επισύρουν βαρύτατες ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον επίσημο γαλλικό ιστότοπο service-public.fr, η κατοχή ή διακίνηση κλεμμένων αντικειμένων συνιστά το αδίκημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος (recel) και τιμωρείται με:

Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη. Χρηματικό πρόστιμο έως 375.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι όροι χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών απαγορεύουν ρητά την καταχώριση παράνομων ή προϊόντων εγκλήματος, προβλέποντας την άμεση διαγραφή λογαριασμών.

Η απάντηση των Vinted και Leboncoin: «Μηδενική ανοχή»

Οι εκπρόσωποι των δύο δημοφιλών πλατφορμών τοποθετήθηκαν στο franceinfo, διαβεβαιώνοντας για την κινητοποίηση των μηχανισμών τους:

Vinted: Υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στην πώληση ή αναζήτηση κλεμμένων. «Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ομάδες μας ενήργησαν άμεσα για τον εντοπισμό και την αφαίρεση αγγελιών που ενδέχεται να αφορούν κλεμμένα αντικείμενα, ενώ ενισχύσαμε τους ελέγχους στις ύποπτες καταχωρίσεις» , ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές και προχωρά σε οριστικούς αποκλεισμούς λογαριασμών.

Leboncoin: Σημείωσε ότι όλες οι αγγελίες περνούν από αλγοριθμικό έλεγχο πριν δημοσιευθούν, ενώ ειδικές ομάδες εποπτείας εξετάζουν τις αναφορές χρηστών για την αφαίρεση ύποπτου περιεχομένου, δηλώνοντας πλήρη ετοιμότητα για την εκτέλεση δικαστικών και διοικητικών αιτημάτων.

Έκτακτη συνάντηση της γαλλικής κυβέρνησης με τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η γαλλική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή απέναντι στους υπαίτιους.

Η Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Αν Λε Ενάνφ και ο Υπουργός αρμόδιος για τις Μικρές Επιχειρήσεις Σερζ Παπέν δήλωσαν αποφασισμένοι να πατάξουν την παράνομη διακίνηση.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Δεν πρόκειται να τις αφήσουμε να περάσουν», τόνισε ο Σερζ Παπέν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί συγκάλεσαν έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους των Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta και TikTok, ζητώντας την άμεση αφαίρεση κάθε ύποπτης αγγελίας και την πλήρη παράδοση στοιχείων στις κρατικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό και τη δίωξη των εμπλεκομένων.